Арахамія заявив, що ідея заборони виїзду сімей чиновників за кордон не отримала підтримку в суспільстві

Як ми писали, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив поставити на обговорення пропозицію стосовно заборони виїзду для родичів чиновників під час воєнного стану.
"Всі держслужбовці мають тримати свої родини в Україні під час війни.
Ця норма має бути в законі про держслужбу під час війни", - йшлося у питанні Арахамії.
Але ідея заборони виїзду сімей чиновників за кордон не отримала підтримку в суспільстві. Про це він написав у Телеграм.
"Дякую за участь в опитуванні. Як і передбачав, ця ідея не має шаленої підтримки в суспільстві. Це було важливо продемонструвати моїм колегам", - повідомив глава фракції "Слуга народу".
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