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  1. В Україні

Прикордонний пес завадив порушнику кордону допливти до Румунії

16:08, 22 липня 2023
Чоловіка спочатку запідозрили місцеві, а потім пес знайшов «транспортний засіб».
Прикордонний пес завадив порушнику кордону допливти до Румунії
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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Прикордонний пес виявив «транспортний засіб» порушника кордону та завадив спробі перетнути кордон з Румунією, – повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Місцеві жителі повідомили прикордонникам про появу невідомого в одному з сіл Ізмаїльського району. Чоловік розпитував у мешканців де проходить державний кордон. Незабаром, на березі річки Дунай, зорієнтовані прикордонні наряди виявили 28-річного мешканця Київщини. Військовослужбовцям той пояснював, що просто прогулювався берегом, однак службовий собака Мітчел виявив неподалік від місця затримання надуту повітрям автомобільну камеру та сумку з особистими речами затриманого.

Тепер за спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону».

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