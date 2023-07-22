В Україні сталися аварії на лініях електропередач

Через ворожі обстріли відключення світла зазнали споживачі Львівської, Миколаївської, Донецької та ряду інших областей.

В Україні станом на 22 липня сталися аварії на обладнанні оператора системи електропередачі. Через обстріл знеструмлені дві вугільні шахти, шахтарів вивели на поверхню, – повідомляє Міністерство енергетики України.

Через аварію відключився трансформатор на підстанції 220 кВ оператора системи електропередачі у Львівській області. Споживачів заживили через резервні лінії.

Крім того, відключалася повітряна лінія оператора системи передачі 750 кВ в Миколаївській області. Споживачі не знеструмлювалися. Повітряна лінія виведена в ремонт.

У Донецькій області через обстріли знеструмлювалися 18 населених пунктів. Зокрема, без живлення лишилися дві вугільні шахти, в яких на деякий час перебували заблоковані працівники. Пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню.

Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

В Міненергетики зазначають, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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