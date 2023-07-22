ВККС шукає суддів для 21 суду, в тому числі в Києві – є список вакансій на тимчасове відрядження

Судам Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, а також судам ще дев’яти областей потрібні 60 суддів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 липня 2023 року вперше у новому складі повідомила про початок процедури тимчасового відрядження суддів до іншого суду того самого рівня та спеціалізації.

Згідно з рішенням ВККС, в 21 суд планується поки що відрядити 60 суддів.

Частина запропонованих для відрядження судів знаходиться в обласних центрах та великих містах – Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Сумах, Ужгороді та Кривому Розі.

Зокрема, ВККС тимчасово шукає 10 суддів для Київського окружного адміністративного суду, 7 суддів для Малиновського районного суду м. Одеси, 5 суддів для Сумського апеляційного суду, 3 суддів для Солом’янського районного суду м. Києва, 2 суддів для Господарського суду Закарпатської області.

Необхідні документи судді можуть подати протягом 7 днів з дня оприлюднення оголошення (тобто, з 19 липня). Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштою, в тому числі електронною поштою.

Засідання ВККС з питання відрядження суддів відбудуться 9, 16 та 23 серпня.

Всього Комісія планує відрядити:

1. До Київського окружного адміністративного суду – 10 суддів.

Дата і час розгляду питання: 23 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

2. До Господарського суду Закарпатської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

3. До місцевих загальних судів:

1. до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

2. до Біляївського районного суду Одеської області – 3 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

3. до Бориспільського міськрайонного суду Київської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

4. до Броварського міськрайонного суду Київської області – 4 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

5. до Галицького районного суду міста Львова – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

6. до Добровеличківського районного суду Кіровоградської області – 2 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

7. до Зарічного районного суду міста Суми – 5 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

8. до Київського районного суду міста Харкова – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

9. до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

10. до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

11. до Лугинського районного суду Житомирської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

12. до Малиновського районного суду міста Одеси – 7 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

13. до Мар’їнського районного суду Донецької області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

14. до Олевського районного суду Житомирської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

15. до Ружинського районного суду Житомирської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 09 год 30 хв;

16. до Солом’янського районного суду міста Києва – 3 судді.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

17. до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

18. до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 5 суддів.

Дата і час розгляду питання: 09 серпня 2023 року, 13 год 00 хв;

4. До Сумського апеляційного суду – 5 суддів.

Дата і час розгляду питання: 16 серпня 2023 року, 09 год 30 хв.

Нагадаємо, що на 2 серпня 2023 року ВККС також призначила розгляд питань щодо відрядження суддів. Втім, на цьому засіданні Комісія планує розглянути питання щодо суддів, які вже раніше надали згоду на відрядження, а також питання щодо дострокового закінчення відрядження суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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