Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

31 июля подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики рассматривает законопроект, касающийся проблематики существования в Украине двух Верховных Судов – №5456-1 «об обеспечении непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины».

Напомним, в 2020 году Конституционный Суд признал неконституционными некоторые положения по ликвидации Верховного Суда Украины. Затем в Верховной Раде периодически появлялись законопроекты, направленные на то, чтобы решить этот вопрос. Впрочем, с того момента, как ВСУ прекратил осуществлять правосудие прошло 6 лет, а законодатель так и не смог определиться.

20 марта 2023 года парламент принял за основу законопроект №5456-д. Ко второму чтению в нем, скорее всего, существенные поправки уже после принятия за основу.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, что предусматривает законопроект.

Так, предлагается определить, что Верховный Суд Украины как орган государственной власти переименовывается в Верховный Суд и продолжает действовать как высший суд в системе судоустройства Украины. То есть, вместо прекращения и ликвидации – переименование (но, учитывая, что изменения вносятся в переходные положения закона 2016 года, возникает вопрос, как «обратным числом» должно произойти это «переименование»).

Судьи Верховного Суда Украины, избранные на должности до внесения изменений в Конституцию Украины относительно правосудия 2016 года, продолжают осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда соответствующей специализации к увольнению или прекращению их полномочий по основаниям, определенным Конституцией Украины.

Сотрудники аппарата Верховного Суда Украины, полномочия которых не прекращены, переводятся по их личному заявлению без обязательного проведения конкурса на равнозначные должности в аппарат Верховного Суда.

Верховный Суд действует на материально-технической базе Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины.

В пункте 7 Переходных положений слова «Верховный Суд Украины» исключается (в настоящее время норма звучит так:

Со дня начала работы Верховного Суда в составе, определенном настоящим Законом, Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке. До прекращения деятельности статус, структура, полномочия, порядок работы, права, обязанности, гарантии судей этих судов определяются Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей").

Вместе с тем, положения пункта 7 «и ликвидируются» в части Верховного Суда Украины были признаны неконституционными согласно Решению КСУ №2-р/2020 от 18.02.2020.

Следовательно, Верховный Суд Украины, по замыслу законодателя, не ликвидировался и не прекращался. Что именно в таком случае происходило все это время с ВСУ (с 2017 года, когда заработал новый Верховный Суд), в каком статусе находились его судьи, недостаточно понятно.

Также новый законопроект предусматривает, что судьи ВСУ (кроме прошедших проверки на соответствие занимаемой должности ранее) оцениваются Высшей квалификационной комиссией судей Украины на соответствие занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели в порядке, определенном настоящим Законом, и с учетом особенностей , предусмотренных настоящим пунктом.

А именно квалификационное оценивание судей ВСУ (которых осталось всего 5, и некоторые из них прошли оценивание в рамках конкурса в новый ВС) проводится на основании решения ВККС о назначении квалификационного оценивания. Квалификационное оценивание по критерию компетентности проводится только путем проведения собеседования.

Относительно судей высших спец судов предусмотрено, что судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен в апелляционный суд или местный суд в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 настоящего Закона, без конкурса и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Перевод такого судьи осуществляется на основании его заявления Высшим советом правосудия в течение 30 дней со дня вступления в силу нового Закона, независимо от наличия в суде вакантных должностей.

В случае, если судьей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ не подано соответствующее заявление о переводе его в определенный им суд, Высший совет правосудия переводит такого судью в любой другой апелляционный суд, в котором есть вакантная должность, без его согласия.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, переведенные в другие суды, а также изъявившие желание уволиться в отставку, приравниваются по своему статусу и уровню социально-бытового обеспечения к судьям высших спецсудов.

При увольнении в отставку независимо от занимаемой на момент увольнения должности судьям ВССУ, ВАСУ, ВХСУ гарантируется назначение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере и порядке, предусмотренном настоящим Законом, исходя из размера судейского вознаграждения, исчисляемого из базового размера должностного оклада судьи высших специализированных судов .

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, которым назначен размер ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с положениями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» образца 2010 года, имеют право на осуществление перерасчета ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и размере, определенном частью третьей статьи 14- 2 этого Закона, исходя из размера судейского вознаграждения, исчисляемого из базового размера должностного оклада судьи высших специализированных судов.

Какие правки будут внесены ко второму чтению – пока неизвестно.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.