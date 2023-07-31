Будут судить бывшую судью-коллаборационистку, которая возглавила незаконно созданный «верховный суд лнр»

Будут судить бывшую луганскую судью, которая пошла «строить карьеру» у оккупантов.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В суд направлены обвинения в отношении так называемой «председателя верховного суда лнр», которая пошла «работать» на врага, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Ей инкриминируются публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что бывшая судья из Луганской области решила «строить карьеру» у оккупантов, а потому пошла помогать захватчикам создавать на временно оккупированных территориях незаконную судебную власть. Весной 2014 года действующая судья – председатель Луганского окружного административного суда - вошла в состав «рабочей группы по законотворческой деятельности «народного совета лнр». Она разработала и передала на рассмотрение проекты «кодексов» и других «нормативных актов», которые способствовали формированию «правовой системы» псевдореспублики. А в 2018 году обвиняемая возглавила незаконно созданный «верховный суд лнр». Она регулярно дает интервью пропагандистским СМИ, осуществляет непосредственное рассмотрение дел против украинцев на оккупированных территориях.

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