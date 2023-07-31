Судитимуть колишню суддю-колаборантку, яка очолила незаконно створений «верховний суд лнр»

Судитимуть колишню луганську суддю, яка пішла «будувати кар’єру» в окупантів.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

До суду направлені обвинувачення стосовно так званої «голови верховного суду лнр», яка пішла «працювати» на ворога, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Встановлено, що колишня суддя з Луганської області вирішила «будувати кар’єру» в окупантів, а тому пішла допомагати загарбникам створювати на тимчасово окупованих територіях незаконну судову владу. Навесні 2014 року діюча суддя – голова Луганського окружного адміністративного суду – увійшла до складу «робочої групи із законотворчої діяльності «народної ради лнр». Вона розробила та передала на розгляд проєкти «кодексів» та інших «нормативних актів», які сприяли формуванню «правової системи» псевдореспубліки. А у 2018 році обвинувачена очолила незаконно створений «верховний суд лнр». Вона регулярно дає інтерв’ю пропагандистським ЗМІ, здійснює безпосередній розгляд справ проти українців на окупованих територіях.

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