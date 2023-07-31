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Організатор вибуху в Шевченківському суді Гуменюк два роки в СІЗО збирав «пояс шахіда», — ДБР

13:21, 31 липня 2023
Виявилось, що Ігор Гуменюк 2 роки готував вибухівку із речовин, які йому передавали під виглядом ліків.
Організатор вибуху в Шевченківському суді Гуменюк два роки в СІЗО збирав «пояс шахіда», — ДБР
Автор фото: Олександр Бессараб
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Державне бюро розслідувань стверджує, що обвинувачений у загибелі нацгвардійців колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк кустарним способом 2 роки готував вибухівку для втечі з-під варти. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Бюро Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому впродовж 2 років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду.

Він готувався до втечі тривалий час, спільники передавали йому в слідчий ізолятор вибухівку невеликими частинами.. Він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв.

Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але це йому не вдалося. Це призвело до інших трагічних наслідків (він позбувся життя)», — зазначила Сапьян.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям, внаслідок чиєї службової недбалості, за даними слідства, загинув підозрюваний Гуменюк, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських.

Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовця НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені.

Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 5 липня Національна поліція України оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському районному суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

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