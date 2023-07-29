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  1. В Україні

Вибухи у Шевченківському райсуді Києва: повідомлено про підозру 5 правоохоронцям

12:12, 29 липня 2023
У ДБР повідомили, що спільники передавали підривнику до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків, а правоохоронці не провели обшук зловмисника.
Вибухи у Шевченківському райсуді Києва: повідомлено про підозру 5 правоохоронцям
Фото: ТСН
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ДБР повідомило про підозру п’яти правоохоронцям через вибухи у Шевченківському районному суді Києва. Серед них: три співробітника ДУ «Київський слідчий ізолятор» та два військовослужбовці Національної гвардії України. Про це повідомив офіційний сайт Бюро.

Правоохоронці встановили, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти.

«Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий «пояс шахіда» та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку», - повідомили у ДБР.

Також було встановлено, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовця НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені.

Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 5 липня Національна поліція України оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському районному суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

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