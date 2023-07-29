Взрывы в Шевченковском райсуде Киева: сообщено о подозрении 5 правоохранителям

В ГБР сообщили, что сообщники передавали злоумышленнику в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства, а правоохранители не провели обыск злоумышленника.

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ГБР сообщило о подозрении пяти правоохранителям из-за взрывов в Шевченковском районном суде Киева. Среди них: три сотрудника ГУ «Киевский следственный изолятор» и два военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил официальный сайт Бюро.

Правоохранители установили, что подсудимый долгое время готовился к бегству из-под стражи.

«Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. Мужчина кустарно изготовил так называемый «пояс шахида» и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в помещении суда и скрыться, используя панику», - сообщили в ГБР.

Также было установлено, что во время пребывания в СИЗО и перевозке подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ «Киевский следователь изолятора» и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи. В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

В настоящее время пяти правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Устанавливаются другие лица, способствовавшие в совершении преступления.

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 июля Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

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