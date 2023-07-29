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Растрата 1 млн грн на восстановлении тротуара: сообщено о подозрении еще одному должностному лицу

12:56, 29 июля 2023
После директора департамента КГГА сообщили о подозрении инженеру технадзора.
Растрата 1 млн грн на восстановлении тротуара: сообщено о подозрении еще одному должностному лицу
Фото иллюстративное, источник фото: volynnews.com
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», директор департамента КГГА Дмитрий Науменко получил подозрение в растрате бюджетных средств.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что подозрение получил также инженер технического надзора подрядной организации по факту пособничества в растрате бюджетных средств.

Согласно материалам следствия, должностные лица Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных по улице Оросительной, а также детско-юношеской спортивной школы «АТЛЕТ».

Согласно заключенному договору, подрядчик также должен был выполнить работы по восстановлению тротуаров и автодороги на этой же улице после подключения водопровода.

«Подозреваемый, понимая, что работы по восстановлению тротуаров и автодороги не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые явились основанием для перечисления обществу бюджетных средств.

По заключению экспертизы, стоимость невыполненных работ составляет около 1 млн. гривен», - сказано в сообщении.

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