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Розтрата 1 млн грн на відновленні тротуару: повідомлено про підозру ще одному посадовцю

12:56, 29 липня 2023
Після директора департаменту КМДА повідомили про підозру інженеру технагляду.
Розтрата 1 млн грн на відновленні тротуару: повідомлено про підозру ще одному посадовцю
Фото ілюстративне, джерело фото: volynnews.com
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», директор департаменту КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що підозру отримав також інженеру технічного нагляду підрядної організації за фактом пособництва у розтраті бюджетних коштів.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

«Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень», - сказано у повідомленні.

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