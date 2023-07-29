Розтрата 1 млн грн на відновленні тротуару: повідомлено про підозру ще одному посадовцю

Після директора департаменту КМДА повідомили про підозру інженеру технагляду.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», директор департаменту КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що підозру отримав також інженеру технічного нагляду підрядної організації за фактом пособництва у розтраті бюджетних коштів.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

«Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень», - сказано у повідомленні.

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