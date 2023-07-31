Организатор взрыва в Шевченковском суде Гуменюк два года в СИЗО собирал «пояс шахида»,— ГБР

Оказалось, что Игорь Гуменюк 2 года готовил взрывчатку из веществ, которые ему передавали под видом лекарства.

Автор фото: Александр Бессараб

Государственное бюро расследований утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи. Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям Бюро Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

«Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему на протяжении 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарства вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд.

Он готовился к бегству длительное время, подельники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.

Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и скрыться, используя панику. Но это ему не удалось. Это привело к другим трагическим последствиям (он избавился от жизни)», — отметила Сапьян.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении пяти правоохранителям, в результате чьей служебной халатности, по данным следствия, погиб подозреваемый Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.

Правоохранители установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозке подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи.

В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

В настоящее время пяти правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 июля Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

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