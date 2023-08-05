Получив решение ЕСПЧ в свою пользу, обвиняемый попросил БП ВС пересмотреть продление содержания под стражей: что решила Большая Палата

Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 года констатировал нарушение Конвенции в отношении обвиняемого, и он обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник фото: law.chnu.edu.ua

Ссылаясь на решение ЕСПЧ относительно его заявления и констатацию нарушения Конвенции, обвиняемый обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения районного суда о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако, как подчеркнула БП ВС, положениями УПК не предусмотрено процессуальное право этой Палаты вмешиваться в уголовное производство, рассмотрение которого по существу не завершено (определение БП ВС от 19 июля 2023 года, дело № 532/308/15-к).

Какие нарушения констатировал ЕСПЧ в отношении заявителя

Следовательно, Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 г. по делу «Комар и другие против Украины» констатировал в отношении заявителя следующие нарушения:

ст. 3 – ненадлежащее медицинское лечение во время содержания под стражей. В частности, в декабре 2015 года кардиолог диагностировал у заявителя ишемическую болезнь сердца, стабильную стенокардию напряжения, постинфарктный кардиосклероз и сердечную недостаточность и рекомендовал пройти дополнительные медицинские обследования. Но вышеупомянутая экспертиза была проведена только 31 августа 2016 года.

31 мая 2018 года суд удовлетворил жалобу заявителя на отсутствие медицинского обслуживания при содержании под стражей. Он решил «обязать [СИЗО] предоставить [заявителю] надлежащее лечение», отметив, что администрация СИЗО не реагировала на его повторные обращения по этому поводу. Никаких признаков того, что решение суда было исполнено. Эти обстоятельства выявляют недостатки в медицинской помощи, предоставленной заявителю во время заключения, подобные тем, которые уже критиковал Суд (см. Невмержицкий против Украины и т.п.).

ст. 3 – ненадлежащие условия содержания под стражей во время транспортировки.

ст. 5(4) – чрезмерная продолжительность судебного разбирательства содержания под стражей

«Во многих случаях апелляции заявителя по его предварительному заключению рассматривались с задержками, которые варьировались от двух месяцев до почти двух лет, главным образом из-за того, что дело часто передавалось в другой суд после многочисленных отводов и самоотводов судей. Жалоба заявителя на продление срока его предварительного заключения, которую он подал 3 сентября 2019 года, была рассмотрена 26 июля 2021 года. Его аналогичная жалоба на такое продление 24 октября 2019 года была рассмотрена 19 февраля 2020 года. Из этого следует, что требование о быстром пересмотре не было соблюдено», отмечает ЕСПЧ.

Что решила Большая Палата

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела заявление обвиняемого о пересмотре исключительных обстоятельств опередления Пирятинского райсуда Полтавской области от 31 мая 2023 года. А именно, упомянутым определением местный суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого.

Европейский суд по правам человека в окончательном решении от 22 июня 2023 года по делу «Комар и другие против Украины» (заявление № 68786/14 и 6 других, в том числе и обвиняемого, подавшего заявление в БП ВС о пересмотре исключительных обстоятельств) констатировал нарушение относительно последнего пунктов 3, 4 ст. 5 и ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и присудил ему справедливую сатисфакцию – 9 750 евро, которые Украина должна оплатить заявителю.

Ссылаясь на указанное решение ЕСПЧ, обвиняемый, собственно, и обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре на основании п. 2 ч. 3 ст. 459 УПК по определению Пирятинского районного суда от 31 мая 2023 года.

Он отмечает, что содержание его под стражей противоречит выводам ЕСПЧ и применяется национальными судами в нелегитимных целях. По мнению заявителя, восстановление его права на свободу, гарантированное ст. 5 Конвенции и ст. 29 Основного Закона должно быть обеспечено именно Верховным Судом в порядке экстраординарной процедуры путем отмены оспариваемого определения.

Большая Палата, проверив поданное обращение, пришла к выводу, что в открытии производства по нему следует отказать ввиду такого.

Согласно ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 459 УПК судебные решения, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по исключительным обстоятельствам, одним из которых является установление международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушение Украиной международных обязательств при решении дела судом.

Наличие оснований для осуществления экстраординарной процедуры Большая Палата должна проверить, учитывая характер установленных нарушений Конвенции и механизм их устранения.

По содержанию решения ЕСПЧ в деле «Комар и другие против Украины», констатированные нарушения Украиной конвенционных обязательств по обвиняемому касаются чрезмерной продолжительности досудебного ограничения свободы (п. 3 ст. 5 Конвенции), недостатков лечения во время заключения и ненадлежащих условий содержания под стражей при транспортировке (ст. 3 Конвенции), а также чрезмерной продолжительности судебного разбирательства содержания под стражей (п. 4 ст. 5 Конвенции).

За причиненный ущерб международное судебное учреждение определило для заявителя справедливую сатисфакцию - 9 750 евро.

Однако, как указали судьи БП ВС, о необходимости принятия иных, чем выплата средств, мер индивидуального характера в указанном решении ЕСПЧ речь не идет; не содержится в нем и вывода о том, что в основе констатированных нарушений Конвенции были такие недостатки, которые ставили бы под сомнение будущий результат уголовного производства.

«В подобных ситуациях с учетом Рекомендации № R (2000) 2 Комитета министров Совета Европы от 19 января 2000 года средствами компенсации могут быть: уплата присужденного возмещения вреда, анализ причин нарушения Конвенции и поиск путей их устранения, принятие других мер общего характера, выполнение которых возлагается на компетентные органы государственной власти», - отмечают судьи БП ВС.

Кроме того, определение национального суда, которое обвиняемый просит пересмотреть, процедурное, не касается сути обвинения и, как усматривается из решения ЕСПЧ по делу «Комар и другие против Украины», не было предметом исследования ЕСПЧ. В то же время, оспариваемое определение является предметом проверки суда апелляционной инстанции, который в силу ч. 5 ст. 9 УПК обязан учесть позицию ЕСПЧ по конкретному делу. К тому же согласно ст. 331 УПК вопрос об изменении или отмене меры пресечения по ходатайству стороны защиты вправе решать суд во время судебного разбирательства с соблюдением предписаний ч. 5 ст. 9 настоящего Кодекса.

Следовательно, обращаясь в Большую Палату, заявитель в полной мере не учел урегулированных законодательством оснований для осуществления уголовного производства по экстраординарной процедуре и выдвинул требования, находящиеся вне связи с позицией международного судебного учреждения в решении в его пользу.

«Также необходимо акцентировать, что в соответствии со ст. 19 Конституции Украины Большая Палата действует исключительно в пределах своих полномочий и способом, предусмотренным законом, а положениями УПК не предусмотрено процессуальное право этой Палаты вмешиваться в уголовное производство, рассмотрение которого по существу не завершено», - отметила БП ВС.

Следовательно, БП ВС отказала обвиняемому в открытии производства по его обращению о пересмотре обжалуемого определения по исключительным обстоятельствам, а именно – на основании решения ЕСПЧ.

Автор: Наталья Мамченко

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