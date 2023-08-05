«Это был выход из безнадежной ситуации»: женщина убила мужа овощным супом

69-летняя женщина добавила в овощной суп своего мужа смертельную дозу 50 рецептурных таблеток.

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В Австралии приговорили к тюремному заключению 69-летнюю женщину, которая в 2020 году отравила мужа овощным супом с 50-ю таблетками от биполярного расстройства. Злоумышленница призналась в убийстве, - сообщает The Guardian.

Жительница штата Квинсленд Джудит Энн Венн подмешала в суп для своего мужа Лэнса Хилтона Венна смертельную дозу рецептурных таблеток, считая, что это был "единственный выход из невыносимой и безнадежной ситуации".

Верховный суд Брисбена сообщил, что Вэнн подвергался физическому и эмоциональному насилию, был хронически недосыпан и находился во все большей изоляции и отчаянии. Она не справилась как сиделка за своим мужем, чье биполярное расстройство и маниакально-депрессивная болезнь значительно ухудшились за предыдущие 18 месяцев и вызвали его возбуждение и агрессивность.

Женщина была приговорена к тюрьме, но имеет право на условно-досрочное освобождение после почти трех лет за решеткой.

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