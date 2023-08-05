«Це був вихід з безнадійної ситуації»: жінка вбила чоловіка овочевим супом

69-річна жінка додала в овочевий суп свого чоловіка смертельну дозу 50 рецептурних таблеток.

Джерело фото: Depositphotos

В Австралії засудили до тюремного ув’язнення 69-річну жінку, яка у 2020 році отруїла чоловіка овочевим супом із 50-ма пігулками від біполярного розладу. Зловмисниця зізналася у вбивстві, – повідомляє The Guardian.

Жителька штату Квінсленд Джудіт Енн Венн підмішала в суп для свого чоловіка Ленса Хілтона Венна смертельну дозу рецептурних таблеток, вважаючи, що це був «єдиний вихід з нестерпної та безнадійної ситуації».

Верховний суд Брісбена повідомив, що Венн зазнав фізичного та емоційного насильства, був хронічно недосипаний і був у дедалі більшій ізоляції та відчаї. Вона не впоралася як доглядальниця за своїм чоловіком, чий біполярний розлад і маніакально-депресивна хвороба значно погіршилися за попередні 18 місяців і спричинили його збудження та агресивність.

Жінка була засуджена до в'язниці, але має право на умовно-дострокове звільнення після майже трьох років за гратами.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.