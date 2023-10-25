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Полицейская предоставила знакомому пароли для передвижения во время комендантского часа, но впоследствии его задержали за угон автомобилей

07:30, 25 октября 2023
Следователь Дарницкого управления полиции получила штраф в размере 1 700 гривен.
Полицейская предоставила знакомому пароли для передвижения во время комендантского часа, но впоследствии его задержали за угон автомобилей
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Дарницкий районный суд города Киева рассмотрел протокол об административном правонарушении по ст. 172-8 (незаконное использование информации, ставшей известной лицу в связи с исполнением служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях, составленный в сентябре в отношении старшего следователя Дарницкого управления столичной полиции Альбины А

Как отмечено в материалах дела, в декабре 2022 года Альбина А. неоднократно пересылала близкому знакомому, с которым она находится в личных отношениях, посредством мессенджера WhatsApp информацию об актуальных паролях. Это позволяло мужчине беспрепятственно перемещаться через стационарные блокпосты во время действия комендантского часа в Киеве и в Киевской области.

Нюанс состоял еще в том, что спустя некоторое время, в январе 2023 года, указанный близкий знакомый Альбины А. был задержан столичными полицейскими за совершение серии незаконных завладений транспортными средствами и получил соответствующее подозрение. 

Во время обысков у подозреваемого был изъят мобильный телефон, в котором сохранились сообщения в мессенджере WhatsApp с соответствующей информацией о паролях, действовавших в Киеве и области во время действия комендантского часа в декабре 2022 года. 

Как также было установлено в ходе расследования, служебную информацию о действовавших паролях Альбина А. получала из закрытой группы в мессенджере Telegram, которую неофициально создали и использовали сотрудники Дарницкого управления полиции, заступавшие на суточное дежурство. Участником соответствующей группы была следователь Альбина А. 

Впрочем, следственная полиция свою вину в суде отрицала, отметив, что в указанные даты в декабре прошлого года она не находилась на дежурстве и вообще не владела информацией об актуальных паролях в указанные дни. 

Однако ее доводы были опровергнуты данными учета рабочего времени сотрудников Дарницкого управления полиции и информацией из телефона задержанного знакомого.

13 октября 2023 года Альбина А. была признана виновной в разглашении и использовании в собственных интересах служебной информации, которая является разновидностью информации с ограниченным доступом. 

Согласно решению суда, следователь получила наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен. 

Напомним, что в октябре к ответственности был привлечен патрульный полицейский, который во время действия комендантского часа решил предоставлять услуги такси.

Автор: Вячеслав Хрипун

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