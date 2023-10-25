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Поліцейська надала знайомому паролі для пересування під час комендантської години, але згодом його затримали за викрадення автомобілів

07:30, 25 жовтня 2023
Слідча Дарницького управління поліції отримала штраф у розмірі 1 700 гривень.
Поліцейська надала знайомому паролі для пересування під час комендантської години, але згодом його затримали за викрадення автомобілів
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Дарницький районний суд міста Києва розглянув протокол про адміністративне правопорушення за ст. 172-8 (незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень) Кодексу про адміністративні правопорушення, складений у вересні щодо старшої слідчої Дарницького управління столичної поліції Альбіни А.

Як зазначено у матеріалах справи, у грудні 2022 року Альбіна А. неодноразово пересилала близькому знайомому, з яким вона перебуває в особистих стосунках, за допомогою месенджеру WhatsApp інформацію про актуальні паролі. Це дозволяло чоловіку безперешкодно переміщуватися через стаціонарні блокпости під час дії комендантської години у місті Києві та в Київській області.

Нюанс полягав ще в тому, що через деякий час, у січні 2023 року, зазначений близький знайомий Альбіни А. був затриманий столичними поліцейськими за скоєння серії незаконних заволодінь транспортними засобами та отримав відповідну підозру.

Під час обшуків у підозрюваного був вилучений мобільний телефон, в якому збереглися повідомлення в месенджері WhatsApp з відповідною інформацією про паролі, що діяли в Києві та в області під час дії комендантської години у грудні 2022 року.

Як також було з’ясовано під час розслідування, службову інформацію про діючи паролі Альбіна Ч. отримувала з закритої групи у месенджері Telegram, яку неофіційно створили та використовували співробітники Дарницького управління поліції, які заступали на добове чергування. Учасником відповідної групи була слідча Альбіна А.

Втім, слідча поліції свою провину в суді заперечувала, зазначивши, що у вказані дати у грудні минулого року вона не перебувала на чергуванні і взагалі не володіла інформацією про актуальні паролі у вказані дні.

Однак, її доводи були спростовані даними обліку робочого часу співробітників Дарницького управління поліції та інформацією з телефону затриманого знайомого.  

Відтак, 13 жовтня 2023 року Альбіна А. була визнана винною у розголошенні та використанні у власних інтересах службової інформації, яка є різновидом інформації з обмеженим доступом.

Згідно з рішенням суду, слідча отримала стягнення у виді штрафу у розмірі 1 700 гривень.

Нагадаємо, що у жовтні до відповідальності також був притягнутий патрульний поліцейський, який під час дії комендантської години вирішив надавати послуги таксі.

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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