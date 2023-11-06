Оплата труда государственных служащих – как она будет регулироваться в финальной редакции закона о Государственном бюджете на 2024 год

В 2024 году оплата труда государственных служащих производится на основе классификации должностей, - финальная редакция законопроекта о Госбюджете.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанный ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2024 год (законопроект №10000). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется уменьшенным, но специальные нормы предусмотрели для НАБУ, НАПК и ГБР.

Относительно оплаты труда государственных служащих пункты 10-18 Заключительных положений устанавливают следующее регулирование (жирным шрифтом выделены изменения ко второму чтению, предложенные Правительством – прим. ред.):

Установить, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится на основе классификации должностей.

В целях установления размеров должностных окладов в 2024 году государственные органы в пределах юрисдикции делятся по типам:

1) государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины:

Аппарат Верховной Рады Украины, Секретариат Кабинета Министров Украины, постоянно действующий вспомогательный, вспомогательные, консультативно-совещательные органы, созданные Президентом Украины, Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, министерства, с которыми обязательному согласованию подлежат проекты актов Кабинета Министров Украины по результатам рассмотрения которых оформляется заключение, аппараты (секретариаты) Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Офиса Генерального прокурора;

другие министерства, государственные органы со специальным статусом или деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины, к полномочиям которых относится формирование государственной политики в одной или нескольких сферах, центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающей формирование государственной бюджетной политики, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений; Государственная судебная администрация Украины, центральный орган управления Службы судебной охраны Украины;

другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, их аппараты и секретариаты, территориальные органы центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через руководителя центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование государственной бюджетной политики, юрисдикция которых распространяется на территория Автономной Республики Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя.

2) государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию Автономной Республики Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя, территориальные органы центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной бюджетной политики, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения.

3) государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения.

В 2024 году заработная плата государственного служащего государственного органа, проведшего классификацию должностей государственной службы, состоит из должностного оклада, надбавки за ранг государственного служащего, надбавки за выслугу лет, месячной или квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности, денежной помощи, что выплачивается с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и других доплат, предусмотренных законами Украины.

Надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада.

Денежная помощь, выплачиваемая государственному служащему при предоставлении ежегодного основного отпуска, определяется в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего по состоянию на последний день месяца, предшествующего первому дню такого отпуска, независимо от фактически отработанного времени в месяце.

Нормы Закона Украины «О государственной службе» об условиях и порядке оплаты труда государственных служащих применяются в части, не противоречащей этому Закону.

Условия оплаты труда государственных служащих, предусмотренные настоящим Законом, не применяются для государственных служащих в государственных органах, не проведших классификацию должностей государственной службы. Оплата труда таких государственных служащих производится в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, при этом стимулирующие выплаты могут быть начислены в предельном размере до 50 процентов должностного оклада в месяц.

Фонд оплаты труда государственного органа, предусмотренного пунктом 12 раздела «Заключительные положения» настоящего Закона (то есть, органа, который провел классификацию должностей), определяется на 2024 год исходя из фактической численности работников соответствующего государственного органа по состоянию на 1 июля 2023 года с коэффициентом 1,1, но не более нормативно установленной численности работников государственного органа .

При проведении классификации должностей количество должностей государственной службы, которые по функциональному распределению отнесены к семье должностей, осуществляющей анализ государственной политики и нормотворческую деятельность, составляет не более 50 процентов для Секретариата Кабинета Министров Украины и постоянно действующего вспомогательного, вспомогательных, консультативно-совещательных органов, образованных Президентом Украины, не более 40 процентов для министерств, с которыми обязательному согласованию подлежат проекты актов Кабинета Министров Украины, по результатам рассмотрения которых оформляется заключение, не более 30 процентов для всех других государственных органов от общего количества должностей, классификация которых проведена.

Кабинету Министров Украины обеспечить в 2024 году сокращение предельной численности работников органов исполнительной власти.

В государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы, определенные специальными законами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов государственных служащих в 2024 году не применяются.

Установить, что в случае принятия Кабинетом Министров Украины в соответствии с настоящим Законом решений, предусматривающих открытие новых бюджетных программ, Кабинет Министров Украины (в случае необходимости) утверждает порядки использования средств государственного бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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