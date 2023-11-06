От срочной службы планируют отказаться, – заменят рекрутингом

В Верховной Раде объяснили, каких изменений ждать украинским мужчинам.

Источник фото: Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной и кадровой политики, которая предусматривает постепенное внедрение в течение пяти лет перемен в армии. ВСУ должны за это время перейти на военную службу по контракту, а срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Концепция военной кадровой политики до 2028 года определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время военного положения, так и в мирное время.

Предполагается, что в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ; будут равные возможности мужчин и женщин в ВСУ; усовершенствованная электронная система военного учета и т.д.

Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил, что от срочной службы планируют со временем отказаться, а вместо этого люди призывного возраста будут проходить интенсивное обучение, и это будет реальная военная подготовка будущего кадрового резерва для нашей армии.

«Рекрутинг – это о том, что людей будут набирать, отталкиваясь от их образования, чтобы они были максимально полезны в армии. Это позволит нам иметь современную армию», - отметил он.

По его словам, базовые военные навыки в Украине должны иметь все, поэтому сейчас прорабатываются разные модели подходов, чтобы обеспечить постоянное обучение и повышение военных навыков без прохождения срочной службы.

«Нынешние реалии показывают, что у Украины должно быть как можно больше людей, подготовленных к военной службе, поскольку наш агрессивный сосед никуда не денется даже после нашей победы», - подчеркнул народный депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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