ВАКС назначил залог 26,8 млн грн нардепу Горвату, подозреваемому по делу о завладении госземлями

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемому по делу о завладении государственными землями. Об этом сообщили в НАБУ.
6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения нардепу.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн.
Также на лицо возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
В сообщении НАБУ не указано имя депутата, однако в СМИ пишут, что речь идет о Роберте Горвате.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.