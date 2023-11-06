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ВАКС назначил залог 26,8 млн грн нардепу Горвату, подозреваемому по делу о завладении госземлями

14:51, 6 ноября 2023
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн.
ВАКС назначил залог 26,8 млн грн нардепу Горвату, подозреваемому по делу о завладении госземлями
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемому по делу о завладении государственными землями. Об этом сообщили в НАБУ.

6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения нардепу.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн.

Также на лицо возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

В сообщении НАБУ не указано имя депутата, однако в СМИ пишут, что речь идет о Роберте Горвате.

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