ВАКС назначил залог 26,8 млн грн нардепу Горвату, подозреваемому по делу о завладении госземлями

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемому по делу о завладении государственными землями. Об этом сообщили в НАБУ.

6 ноября 2023 года при участии прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения нардепу.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал лицу меру пресечения в виде залога в размере 26,840 млн грн.

Также на лицо возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В сообщении НАБУ не указано имя депутата, однако в СМИ пишут, что речь идет о Роберте Горвате.

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