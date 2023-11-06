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  1. В Украине

Изготавливал документы для выезда уклонистов за границу: будут судить военкома из Донецкой области

19:42, 6 ноября 2023
По материалам ГБР будут судить военкома из Донецкой области за организацию схемы по изготовлению поддельных документов для незаконного пересечения границы.
Изготавливал документы для выезда уклонистов за границу: будут судить военкома из Донецкой области
Источник фото: ГБР
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Судить будут начальника одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района и его сообщника. Злоумышленники массово оформляли "липовые" документы незаконного пересечения государственной границы, - сообщает ГБР.

Обвинительный акт был направлен в суд.

В рамках этой схемы подозреваемые, включая начальника одного из районных территориальных центров комплектования в Краматорском районе и его сообщника, занимались оформлением фиктивных документов для лиц, которые стремились выехать из Украины. Для создания фиктивных выездных справок, копии документов уклонистов передавались военкомам через мессенджеры, который затем изготавливал фиктивные временные удостоверения и справки военно-врачебной комиссии. В этих документах отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

Стоимость такой услуги составляла 20 тысяч гривен за одного человека.

Оба подозреваемых обвиняются в получении незаконной выгоды в результате предварительного сговора группы лиц (согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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