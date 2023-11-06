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Виготовляв документи для виїзду ухилянтів за кордон: судитимуть воєнкома з Донеччини

19:42, 6 листопада 2023
За матеріалами ДБР судитимуть воєнкома з Донеччини за організацію схеми з виготовлення підроблених документів для незаконного перетину кордону.
Виготовляв документи для виїзду ухилянтів за кордон: судитимуть воєнкома з Донеччини
Джерело фото: ДБР
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Судитимуть начальника одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільника. Зловмисники масово оформлювали «липові» документи незаконного перетину державного кордону, – повідомляє ДБР.

Обвинувальний акт було направлено до суду.

В рамках цієї схеми підозрювані, включаючи начальника одного з районних територіальних центрів комплектування в Краматорському районі та його спільника, займались оформленням фіктивних документів для осіб, які прагнули виїхати з України. Для створення фіктивних виїзних довідок, копії документів ухилянтів передавались воєнкому через месенджери, який потім виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки військово-лікарської комісії. В цих документах зазначалося, що особа непридатна до військової служби.

Вартість такої послуги становила 20 тисяч гривень за одну особу.

Обидва підозрювані обвинувачуються в одержанні незаконної вигоди в результаті попередньої змови групи осіб (згідно із частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України). За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

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