ВАКС призначив заставу 26,8 млн грн нардепу Горвату, підозрюваному у справі щодо заволодіння держземлями

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату, підозрюваному у справі щодо заволодіння державними землями. Про це повідомили у НАБУ.

6 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід нардепу.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн.

Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У повідомленні НАБУ не зазначено імені депутата, проте у ЗМІ пишуть, що йдеться про Роберта Горвата.

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