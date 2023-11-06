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Від строкової служби планують відмовитися, – замінять на рекрутинг

15:01, 6 листопада 2023
У Верховній Раді пояснили, яких змін чекати українським чоловікам.
Від строкової служби планують відмовитися, – замінять на рекрутинг
Джерело фото: Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр оборони України Рустем Умєров затвердив Концепцію військової та кадрової політики, яка передбачає поступове впровадження протягом п’яти років змін у війську. ЗСУ мають за цей час перейти на військову службу за контрактом, а строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.

Концепція військової кадрової політики до 2028 року визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

Передбачається, що в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ; будуть рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ; удосконалена електронна система військового обліку тощо.

Заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, що від строкової служби планують з часом відмовитися, а замість цього люди призовного віку будуть проходити інтенсивне навчання, і це буде реальна військова підготовка майбутнього кадрового резерву для нашого війська.

«Рекрутинг – це про те, що людей набиратимуть, відштовхуючись від їхньої освіти, щоб вони були максимально корисними у війську. Це дасть нам змогу мати сучасну армію», - зазначив він.

За його словами, базові військові навички в Україні повинні мати всі, тож зараз опрацьовуються різні моделі підходів, щоб забезпечити постійне навчання та підвищення військових навичок без проходження строкової служби.

«Нинішні реалії показують, що Україна повинна мати якомога більше людей, підготовлених до військової служби, оскільки наш агресивний сусід нікуди не дінеться навіть після нашої перемоги», - наголосив народний депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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