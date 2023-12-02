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Что будут конфисковывать: Верховная Рада изменила ответственность за перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля

12:00, 2 декабря 2023
Изменения по конфискации товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил будут действовать с 5 января 2024 года.
Что будут конфисковывать: Верховная Рада изменила ответственность за перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля
Источник фото: censor.net
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С января 2024 года вступят в силу изменения по ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Так, Президенту направили на подпись принятый Верховной Радой как закон законопроект 9307 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы по урегулированию вопросов распоряжения иностранными товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, находящимися на таможенной территории Украины под таможенным контролем, а также незаконно ввозимых на таможенную территорию Украины.

Закон направлен на регулирование вопросов прекращения таможенных режимов в отношении товаров, которые были принудительно отчуждены или изъяты в соответствии с законами о военном положении, и товаров, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Среди прочего изменения внесены и в статью 483 Таможенного кодекса, которая регулирует ответственность за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Так, ч. 1 ст. 483 в редакции нового закона определяет, что перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников) и других средств или способов, затрудняющих обнаружение таких товаров, или путем предоставления одним товарам вида других, или с представлением таможенному органу как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или содержащих ложные сведения о наименовании товаров, их веса (с учетом допустимых потерь при надлежащих условиях хранения и транспортировки) или количества, страны происхождения, отправителя и/или получателя, количества грузовых мест, их маркировки и номеров, ложные сведения, необходимые для определения кода товара согласно УКТ ВЭД и его таможенной стоимости, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 процентов стоимости товаровнепосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля, или с конфискацией товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил таможенного контроля.

До изменений ответственность по ч. 1 ст. 483 ТК предусматривала «наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины».

Также уточнена ответственность по ч. 2 ст. 483 ТК, то есть, за вышеуказанные действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года привлекалось к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 483 или статьей 482 настоящего Кодекса (т.е. за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины вне таможенного контроля).

До изменений такие повторные действия влекли наложение штрафа в размере 200 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения товаров - непосредственных предметов нарушения. таможенных правил через таможенную границу Украины

Новый закон же определяет, что они влекут наложение штрафа в размере от 150 до 200 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля.

Данные изменения в отношении ответственности вступают в силу с 5 января 2024 года.

Как отмечают депутаты – авторы изменений – они предусмотрели их ко второму чтению для выполнения Решения КСУ от 5 июля 2023 года в деле № 5-р(II)/2023.

Автор: Наталья Мамченко

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