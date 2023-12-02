Що будуть конфісковувати: Верховна Рада змінила відповідальність за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю

Зміни щодо конфіскації товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил будуть діяти з 5 січня 2024 року.

Джерело фото: censor.net

З січня 2024 року набудуть сили зміни щодо відповідальності за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Так, Президенту направили на підпис ухвалений Верховною Радою як закон законопроект 9307 про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо врегулювання питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України.

Закон спрямований на регулювання питань щодо припинення митних режимів відносно товарів, які були примусово відчужені або вилучені відповідно до законів про воєнний стан, та товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Серед іншого, зміни внесені і до статті 483 Митного кодексу, яка регулює відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, ч. 1 ст. 483 у редакції нового закону визначає, що переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, або з конфіскацією товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

До змін відповідальність за ч. 1 ст. 483 МК передбачала «накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України».

Також уточнена відповідальність за ч. 2 ст. 483 МК, тобто, за вищевказані дії, передбачені ч. 1 цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 483 або статтею 482 цього Кодексу (тобто, за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем).

До змін такі повторні дії тягнули за собою накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Новий закон же визначає, що вони тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 150 до 200 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю.

Дані зміни щодо відповідальності набирають чинності з 5 січня 2024 року.

Як зазначають депутати – автори змін, вони передбачили їх до другого читання для виконання Рішення КСУ від 5 липня 2023 року у справі № 5-р(II)/2023.

Автор: Наталя Мамченко

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