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Видеообращение потерпевшего об отсутствии претензий к обвиняемому само по себе не может являться основанием для освобождения от уголовной ответственности, - КУС ВС

08:30, 3 декабря 2023
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим – позиция Верховного Суда.
Видеообращение потерпевшего об отсутствии претензий к обвиняемому само по себе не может являться основанием для освобождения от уголовной ответственности, - КУС ВС
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Видеообращение потерпевшего, предоставленное стороной защиты во время апелляционного разбирательства, в котором он утверждает, что не имеет претензий к обвиняемому, нарушившему правила дорожного движения, причинив потерпевшему телесные повреждения, а также о примирении с обвиняемым, само по себе не может быть основанием для увольнения обвиняемого от уголовной ответственности на основании ст. 46 УК. Об этом указал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 20 сентября 2023 года по делу №335/10127/20.

Также, как отметил Верховный Суд, это не свидетельствует о том, что принявший решение об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности суд убедился в добровольности позиции потерпевшего, а также разъяснил ему правовые последствия такого освобождения.

Позиции судов

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 286 УК. Апелляционный суд отменил приговор. Освободил лицо от уголовной ответственности на основании ст. 46 УК в связи с примирением с потерпевшим, а уголовное производство закрыл.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что во время апелляционного разбирательства в подтверждение своего ходатайства сторона защиты предоставила диск с видеозаписью обращения потерпевшего, однако в указанном обращении речь не идет об освобождении лица от уголовной ответственности, а потерпевший не просил в связи с этим закрыть уголовное производство.

Позиция КУС

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС считает, что видеообращение потерпевшего в этом производстве не может быть расценено ни как показание, поскольку показания в суде даются в устной форме (ч. 1 ст. 23 УПК) и при непосредственном участии, а в случае невозможности непосредственного участия – в режиме видеоконференции под время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося за пределами помещения суда (ст. 336 УПК), ни в качестве документа, поскольку информация, содержащаяся в нем, ввиду указанного выше недостаточна для установления судом обстоятельств, предусмотренных ст. 46 УПК.

Учитывая, что примирение обвиняемого с потерпевшим следует понимать как акт прощения в результате свободного волеизъявления, исключающего любое неправомерное влияние, независимо от того, какая из сторон была инициатором, и по каким мотивам, суд при выяснении мнения потерпевшего имеет убедиться в добровольности его позиции и объяснить ему правовые последствия освобождения обвиняемого от уголовной ответственности. Рассматривая в судебном заседании ходатайство стороны защиты об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности и закрытии уголовного производства по ст. 46 УК, апелляционный суд принял во внимание видеообращение потерпевшего, в котором он указывал на то, что претензий к обвиняемому нет, обвиняемый способствовал его лечению и то, что они примирились с обвиняемым. Тем не менее, из содержания такого обращения не усматривается, что потерпевший выражает свою позицию относительно поданной стороной защиты ходатайства и понимает, что в случае удовлетворения такого ходатайства уголовное производство будет закрыто.

Автор: Наталья Мамченко

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