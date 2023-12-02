В Антикоррупционном суде рассказали, в чем заключается выгода от заключения соглашений о признании вины

В Высшем антикоррупционном суде рассказали о выгодах, получаемых государством и обществом от заключения соглашений между стороной обвинения и лицами, которые подозреваются или обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.
Как отметила 1 декабря во время полилога «Правосудие в Украине во время войны: проблемы рассмотрения коррупционных и военных преступлений» председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, соглашения о признании вины, время от времени утверждаемые судьями Антикоррупционного суда, имеют следующие положительные последствия:
отсутствие необходимости в исследовании доказательств, в том числе допросе свидетелей
сокращение времени досудебного расследования и судебного разбирательства
экономия государственных ресурсов и личных ресурсов участников производства
уменьшение нагрузки на прокуратуру, адвокатуру и суды
возмещение причиненного коррупционным правонарушением вреда
сдерживающий эффект относительно совершения коррупционных преступлений
ситуативная победа над преступностью
Отметим, что в целом в Украине пока нет консенсуса по поводу общественной пользы от заключения соглашений о признании вины. Нередки заявления о том, что посредством соглашений о признании вины лица, совершившие коррупционные правонарушения, фактически избегают реальной ответственности за совершенные ими коррупционные преступления.
Автор Вячеслав Хрипун
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