В Антикоррупционном суде рассказали, в чем заключается выгода от заключения соглашений о признании вины

Можно добиться сокращения времени досудебного расследования и судебного разбирательства, а также уменьшить нагрузку на прокуратуру, адвокатуру и суд.

В Высшем антикоррупционном суде рассказали о выгодах, получаемых государством и обществом от заключения соглашений между стороной обвинения и лицами, которые подозреваются или обвиняются в совершении коррупционных правонарушений.

Как отметила 1 декабря во время полилога «Правосудие в Украине во время войны: проблемы рассмотрения коррупционных и военных преступлений» председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, соглашения о признании вины, время от времени утверждаемые судьями Антикоррупционного суда, имеют следующие положительные последствия:

отсутствие необходимости в исследовании доказательств, в том числе допросе свидетелей

сокращение времени досудебного расследования и судебного разбирательства

экономия государственных ресурсов и личных ресурсов участников производства

уменьшение нагрузки на прокуратуру, адвокатуру и суды

возмещение причиненного коррупционным правонарушением вреда

сдерживающий эффект относительно совершения коррупционных преступлений

ситуативная победа над преступностью

Отметим, что в целом в Украине пока нет консенсуса по поводу общественной пользы от заключения соглашений о признании вины. Нередки заявления о том, что посредством соглашений о признании вины лица, совершившие коррупционные правонарушения, фактически избегают реальной ответственности за совершенные ими коррупционные преступления.

Автор Вячеслав Хрипун

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