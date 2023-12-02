У ВАКС розповіли, в чому полягає вигода від укладання угод про визнання винуватості

Можна досягти скорочення часу досудового розслідування і судового розгляду, а також зменшити навантаження на прокуратуру, адвокатуру і суд.

У Вищому антикорупційному суді розповіли про вигоди, які держава та суспільство отримують від укладання угод про визнання винуватості між стороною обвинувачення та особами, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні корупційних правопорушень.

Як зазначила 1 грудня під час полілогу «Правосуддя в Україні під час війни: проблеми розгляду корупційних та воєнних злочинів» голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко, угоди про визнання винуватості, які час від часу затверджують судді Антикорупційного суду, мають наступні позитивні наслідки:

відсутність необхідності у дослідженні доказів, в тому числі допиті свідків

скорочення часу досудового розслідування і судового розгляду

економія державних ресурсів і особистих ресурсів учасників провадження

зменшення навантаження на прокуратуру, адвокатуру і суди

відшкодування заподіяної корупційним правопорушенням шкоди

стримуючий ефект щодо вчинення корупційних злочинів

ситуативна перемога над злочинністю

Зазначимо, що в цілому в Україні поки що немає консенсусу щодо суспільної користі від укладання угод про визнання винуватості. Є непоодинокі заяви про те, що за допомогою угод про визнання винуватості особи, що вчинили корупційні правопорушення, фактично уникають реальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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