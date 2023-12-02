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Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

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  2. / Суд інфо

У ВАКС розповіли, в чому полягає вигода від укладання угод про визнання винуватості

14:00, 2 грудня 2023
Можна досягти скорочення часу досудового розслідування і судового розгляду, а також зменшити навантаження на прокуратуру, адвокатуру і суд.
У ВАКС розповіли, в чому полягає вигода від укладання угод про визнання винуватості
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У Вищому антикорупційному суді розповіли про вигоди, які держава та суспільство отримують від укладання угод про визнання винуватості між стороною обвинувачення та особами, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні корупційних правопорушень.

Як зазначила 1 грудня під час полілогу «Правосуддя в Україні під час війни: проблеми розгляду корупційних та воєнних злочинів» голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко, угоди про визнання винуватості, які час від часу затверджують судді Антикорупційного суду, мають наступні позитивні наслідки:

відсутність необхідності у дослідженні доказів, в тому числі допиті свідків

скорочення часу досудового розслідування і судового розгляду

економія державних ресурсів і особистих ресурсів учасників провадження

зменшення навантаження на прокуратуру, адвокатуру і суди

відшкодування заподіяної корупційним правопорушенням шкоди

стримуючий ефект щодо вчинення корупційних злочинів

ситуативна перемога над злочинністю

Зазначимо, що в цілому в Україні поки що немає консенсусу щодо суспільної користі від укладання угод про визнання винуватості. Є непоодинокі заяви про те, що за допомогою угод про визнання винуватості особи, що вчинили корупційні правопорушення, фактично уникають реальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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