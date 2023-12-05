Сертификат об уровне владения украинским языком по старой процедуре можно получить до 15 декабря – НАДС

Процедура сдачи экзамена на уровень владения государственным языком станет более сложной и длительной.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) предупредили, что после 15 декабря 2023 года получить сертификат об уровне владения государственным языком, который обязательно нужен кандидатам на должности в сфере государственной службы и управления, станет несколько сложнее.

После 15 декабря в проведении экзаменов будет объявлен длительный перерыв в связи с необходимостью программно-технического обновления автоматизированной системы экзамена.

А с 1 января 2024 года вступает в силу постановление Кабинета министров от 27 октября 2023 года «О внесении изменений в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком».

Согласно утвержденным изменениям, расширен диапазон заданий в рамках экзамена – добавится написание текста на заданную тему.

Кроме того, будет увеличена продолжительность экзамена – до 60 минут (сейчас – 30).

Для лиц, которые намерены стать гражданами Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены подтвердить свой уровень владения украинским языком, продолжительность экзамена будет увеличена со 120 до 150 минут.

Таким образом, в НАДС призвали кандидатов на должности в секторе государственной службы активизироваться с получением сертификатов об уровне владения государственного языка.

Автор Вячеслав Хрипун

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