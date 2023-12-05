Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Сертификат об уровне владения украинским языком по старой процедуре можно получить до 15 декабря – НАДС

08:00, 5 декабря 2023
Процедура сдачи экзамена на уровень владения государственным языком станет более сложной и длительной.
Сертификат об уровне владения украинским языком по старой процедуре можно получить до 15 декабря – НАДС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) предупредили, что после 15 декабря 2023 года получить сертификат об уровне владения государственным языком, который обязательно нужен кандидатам на должности в сфере государственной службы и управления, станет несколько сложнее.

После 15 декабря в проведении экзаменов будет объявлен длительный перерыв в связи с необходимостью программно-технического обновления автоматизированной системы экзамена.

А с 1 января 2024 года вступает в силу постановление Кабинета министров от 27 октября 2023 года «О внесении изменений в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком».

Согласно утвержденным изменениям, расширен диапазон заданий в рамках экзамена – добавится написание текста на заданную тему.

Кроме того, будет увеличена продолжительность экзамена – до 60 минут (сейчас – 30).

Для лиц, которые намерены стать гражданами Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены подтвердить свой уровень владения украинским языком, продолжительность экзамена будет увеличена со 120 до 150 минут.

Таким образом, в НАДС призвали кандидатов на должности в секторе государственной службы активизироваться с получением сертификатов об уровне владения государственного языка.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області