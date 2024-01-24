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Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда

Защитник утверждал, что срок апелляционного обжалования определения суда первой инстанции он пропустил по уважительной причине, поскольку договор о предоставлении правовой помощи был заключен с ним через пять дней после постановления судебного решения.

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Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда

07:42, 24 января 2024
Защитник утверждал, что срок апелляционного обжалования определения суда первой инстанции он пропустил по уважительной причине, поскольку договор о предоставлении правовой помощи был заключен с ним через пять дней после постановления судебного решения.
Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда
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Не является уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора о предоставлении правовой помощи после провозглашения обжалуемого судебного решения первой инстанции, но до истечения срока, установленного п. 2 ч. 2 ст. 395 УПК. Это отметила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 7 ноября 2023 года по делу №317/1651/23.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд відмовив у задоволенні подання державної установи виконання покарань про умовно-дострокове звільнення засудженого. Апеляційний суд залишив без задоволення клопотання захисника засудженого про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали місцевого суду, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК, і повернув йому апеляційну скаргу разом із доданими матеріалами на підставі п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що строк апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції він пропустив із поважних причин, оскільки договір про надання правової допомоги було укладено з ним через п’ять днів після постановлення судового рішення, після чого він провів побачення з підзахисним, ознайомився із матеріалами кримінального провадження і тільки тоді подав апеляційну скаргу та заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. ККС перевірив, що ухвалу місцевого суду постановлено з викликом та за безпосередньою участю засудженого та захисника.

Інший захисник, з яким укладено договір про правову допомогу, звернувся із апеляційною скаргою із пропуском передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК семиденного строку на апеляційне оскарження.

ККС зазначив, що, мотивуючи рішення щодо відсутності поважних причин пропуску захисником строку на апеляційне оскарження, апеляційний суд зазначив про те, що укладення із захисником договору про надання правової допомоги після проголошення оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції не є поважною причиною пропуску строку на апеляційне оскарження.

Крім того, апеляційний суд указав, що договір про надання правової допомоги з захисником було укладено в межах строку на апеляційне оскарження, що надавало йому можливість звернутись із апеляційною скаргою в межах передбаченого процесуальним законом строку та, у разі потреби, доповнити або змінити її в порядку ст. 403 КПК.

Автор: Наталья Мамченко

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