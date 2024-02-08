Давид Арахамия пообещал не изменять законом о мобилизации нормы в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними

Впрочем, идет ли речь об исключении переосмотра лиц с инвалидностью, который предлагает ввести Кабмин, Давид Арахамия не указал.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, какие изменения произойдут в тексте законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

«Вчера проголосовали в первом чтении законопроект 10449 по военной службе, мобилизации и учету.

Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения:

Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства. Просмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс. Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал.

Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много», – отметил он.

Вместе с тем недостаточно понятно, какие именно нормы не будут трогать в отношении людей с инвалидностью.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает обязательный переосмотр граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года (очевидно, Правительство имело в виду 2022 год – прим. ред.) установлена инвалидность II и III групп (кроме тех, кому инвалидность II и III групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года на непригодность к военной службы из перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного Кабмином.

На рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10 449 находится законопроект 10 379, разработанный Министерством обороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс. А именно, вносятся изменения в статью 336 УК, согласно которой отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следовательно, лицо с инвалидностью ІІ и ІІІ группы будет вынуждено в случае принятия закона ехать на повторный переосмотр, а если он на такой переосмотр не явится – ему в перспективе будет угрожать лишение свободы.

В этой связи «Судебно-юридическая газета» обратилась с комментарием к ряду международных и национальных организаций, работающих в сфере защиты прав людей с инвалидностью.

Свою позицию нам прокомментировали в EnableMe Ukraine – международной команде экспертов и волонтеров, которые занимаются людьми с инвалидностью. В частности, там отметили, что в ЕС не прописан механизм пересмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации пересмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским ноу -хау».

Автор: Наталья Мамченко

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