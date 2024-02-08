Джо Байден розкритикував блокування в Сенаті законопроекту з допомогою Україні

Президент США заявил, что республиканцы сделали это «потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает».

Президент США Джо Байден резко высказался по поводу представителей Республиканской партии в Сенате после отказа поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новое финансирование для защиты границ. Об этом пишет CNN.

«Я никогда не думал, что увижу что-то вроде того, что мы видим сейчас на Капитолийском холме», – подчеркнул он.

Также Байден обвинил своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа, в том, что он «угрожал» законодателям «возмездием», если они поддержат пакет, предусматривающий финансирование для Украины и Израиля.

Байден заявил, что республиканцы сделали это «потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает».

Ранее сообщалось, что в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для голосования за законопроект с усиления миграционной политики, который также предусматривал дополнительные средства для Украины.

8 февраля Сенат США рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы.

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