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Джо Байден розкритикував блокування в Сенаті законопроекту з допомогою Україні

09:52, 8 лютого 2024
Президент США заявив, що республіканці зробили це, «тому що їм дзвонить Дональд Трамп і погрожує».
Джо Байден розкритикував блокування в Сенаті законопроекту з допомогою Україні
Фото: Getty Images
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Президент США Джо Байден різко висловився щодо представників Республіканської партії у Сенаті після відмови підтримувати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів. Про це пише CNN.

«Я ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз на Капітолійському пагорбі», – наголосив він. 

Також Байден звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа, в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет, який передбачає фінансування для України та Ізраїлю.

Байден заявив, що республіканці зробили це, «тому що їм дзвонить Дональд Трамп і погрожує».

Нагадаємо, що у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для голосування за законопроєкт з посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України.

8 лютого Сенат США розгляне допомогу Україні без міграційної реформи.

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