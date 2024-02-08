Джо Байден розкритикував блокування в Сенаті законопроекту з допомогою Україні

Президент США заявив, що республіканці зробили це, «тому що їм дзвонить Дональд Трамп і погрожує».

Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден різко висловився щодо представників Республіканської партії у Сенаті після відмови підтримувати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів. Про це пише CNN.

«Я ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз на Капітолійському пагорбі», – наголосив він.

Також Байден звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа, в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет, який передбачає фінансування для України та Ізраїлю.

Байден заявив, що республіканці зробили це, «тому що їм дзвонить Дональд Трамп і погрожує».

Нагадаємо, що у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для голосування за законопроєкт з посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України.

8 лютого Сенат США розгляне допомогу Україні без міграційної реформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.