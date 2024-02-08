Давид Арахамія пообіцяв не змінювати законом про мобілізацію норми щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає

Втім, чи йдеться про виключення переогляду осіб з інвалідністю, який пропонує запровадити Кабмін, Давид Арахамія не вказав.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, які зміни відбудуться у тексті законопроекту про мобілізацію до другого читання.

«Вчора проголосували в першому читанні законопроект 10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.

Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання:

1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.

2. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.

3. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував.

Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», - зазначив він.

Разом із тим, не досить зрозуміло, які саме норми не будуть чіпати щодо людей з інвалідністю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає обов’язковий переогляд громадян України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року (вочевидь, Уряд мав на увазі 2022 рік – прим. ред.) встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року на непридатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого Кабміном.

На розгляді парламенту одночасно з законопроектом 10449 знаходиться законопроект 10379, розроблений Міністерством оборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу. А саме, вносяться зміни до статті 336 КК, за яким відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Отже, особа з інвалідністю ІІ та ІІІ групи буде вимушена у разі прийняття закону їхати на повторний переогляд, а якщо вона на такий переогляд не з’явиться – їй у перспективі буде загрожувати позбавлення волі.

У зв’язку із цим «Судово-юридична газета» звернулася із коментарем до низки міжнародних та національних організацій, які працюють у сфері захисту прав людей з інвалідністю. Свою позицію нам прокоментували у EnableMe Ukraine – міжнародній команді експертів та волонтерів, що опікуються людьми з інвалідністю. Зокрема, там зазначили, що в ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Автор: Наталя Мамченко

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