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Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США

Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, - заместитель председателя Комитета по вопросам налогов Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о том, что парламент ожидает альтернативный план от Кабмина.

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Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США

20:23, 27 февраля 2024
Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, - заместитель председателя Комитета по вопросам налогов Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о том, что парламент ожидает альтернативный план от Кабмина.
Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США
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Правительство сейчас работает над планом альтернативных действий по финансированию мобилизации в случае, если финансовая помощь от США не будет одобрена. До конца месяца будет представлен этот план. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телемарафона 27 февраля.

«Нам Президент на встрече с нашей фракцией сказал, что он положительно оценивает возможности предоставления помощи США. И вы знаете, что в обход Сената ее можно получить через Всемирный банк. И над этим сценарием тоже Президент работает», - отметила она.

Кроме этих денег от США есть договоренности благодаря подписанным меморандумам с другими странами.

До конца февраля Верховная Рада ожидает от Кабмина плана альтернативных поступлений в госбюджет.

«Что это может быть? Это могут быть сверхурочные поступления из таможни, из налоговой, это также может быть пересмотр акцизных сборов, сборов за недра, что тоже очень важно.

Но Президент против повышения налогов. Поэтому мы должны успокоить население: повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий. Президент сказал искать альтернативные пути», - отметила Василевская-Смаглюк.

«Помимо этого, что касается курса гривны и возможных заимствований у Национального банка – эти варианты также рассматриваются.

ОВГЗ, повышение через заимствования на внутреннем рынке, над этим также сейчас работает Министерство финансов. То есть, основная наша задача это то, чтобы это не задело наше население», - указала депутат.

По ее словам, Президент отметил раздутый государственный аппарат.

«Я постоянно говорю о раздутых зарплатах членов наблюдательных советов, там также можно наскрести десятки миллиардов гривен. И, поверьте, этих средств хватит. Если мы говорим сугубо о социальных выплатах, я думаю, что нам до конца года хватит средств», - добавила она.

Напомним, ранее издание Bloomberg отмечало, что повышение налогов и сокращение расходов – это условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ.

Автор: Наталя Мамченко 

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