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Підвищення податків не буде, але Кабмін готує альтернативний план у випадку відсутності фінансування США

Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, перегляд акцизних зборів, - заступник голови Комітету з питань податків Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про те, що парламент очікує альтернативний план від Кабміну.

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Підвищення податків не буде, але Кабмін готує альтернативний план у випадку відсутності фінансування США

20:23, 27 лютого 2024
Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, перегляд акцизних зборів, - заступник голови Комітету з питань податків Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про те, що парламент очікує альтернативний план від Кабміну.
Підвищення податків не буде, але Кабмін готує альтернативний план у випадку відсутності фінансування США
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Уряд наразі працює над планом альтернативних дій стосовно фінансування мобілізації у випадку, якщо фінансову допомогу від США не буде схвалено. До кінця місяця буде представлено цей план. Про це повідомила заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону 27 лютого.

«Нам Президент на зустрічі з нашою фракцією сказав, що він позитивно оцінює можливості надання допомоги США. І ви знаєте, що в обхід Сенату її можна отримати також через Світовий банк. І над цим сценарієм також Президент працює», - зазначила вона.

Окрім цих грошей від США є також домовленості завдяки підписаним меморандумам з іншими країнами.

До кінця лютого Верховна Рада очікує від Кабміну план альтернативних надходжень до держбюджету.

«Що це може бути? Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, це також може бути перегляд акцизних зборів, зборів за надра, що також дуже важливо. 

Але Президент проти підвищення податків. Тому ми повинні наразі заспокоїти населення: підвищення податків ми не розглядаємо зараз як основний сценарій. Президент сказав шукати альтернативні шляхи», - зазначила Василевська-Смаглюк.

«Окрім цього, що стосується курсу гривні і можливих запозичень у Національного банку – ці варіанти також розглядаються.

ОВДП, підвищення через запозичення на внутрішньому ринку, над цим також зараз працює Міністерство фінансів. Тобто, основна наша задача це те, щоб це не зачепило наше населення», - вказала депутат.

За її словами, Президент наголосив на роздутому державному апараті.

«Я постійно говорю про роздуті зарплати членів наглядових рад, там також можна наскрести десятки мільярдів гривень. І повірте, цих коштів вистачить. Якщо ми говоримо суто про соціальні виплати, я думаю, що нам до кінця року коштів вистачить», - додала вона.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg зазначало, що підвищення податків і скорочення витрат – це умови нового траншу в 900 млн доларів від МВФ.

Автор: Наталя Мамченко 

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