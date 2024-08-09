Отчисление и последующее поступление в другой университет на тот же уровень образования приведет к потере права на отсрочку

Студенты, которые отчислились и поступили в другое высшее учебное заведение, не смогут претендовать на отсрочку из-за определения последовательности образования, которое предоставило МОН.

Как известно, закон об усилении мобилизации и Кабмин постановлением о Порядке проведения призыва №560 определил, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, имеют право на отсрочку, если получают уровень образования, превышающий ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «Об образовании».

Впрочем, есть нюансы.

Как отмечает МОН, в законе предусмотрено, что право на отсрочку предоставляется соискателям дневной формы, если ими не нарушается последовательность получения уровней образования, определенная в статье 10 Закона «Об образовании».

«Образование – не только диплом, это совокупность знаний, умений навыков и других компетентностей. Поэтому тот, кто начал ее получать на определенном уровне и был отчислен до получения диплома, образование на этом уровне (хотя бы частично) получил, ведь компетентности на этом уровне уже сформированы и определенные результаты обучения достигнуты.

Именно поэтому, если лицо возобновляется и продолжает его, у него не будет нарушения последовательности, определенной законом.

Если же лицо повторно вступает на тот же уровень, то это нарушение последовательности получения уровней образования» - указывает МОН.

Несколько иное толкование предоставил заместитель министра образования Михаил Винницкий в комментарии УП.

«Если лицо уже имеет бакалаврскую степень или поступило когда-то на бакалавриат и было отчислено, а сейчас возобновилось на учебе или заново поступило на другую специальность – оно не будет иметь права на отсрочку», - заявил он.

Дело в том, что ранее Министерство образования своим письмом-разъяснением №1/9758-24 от 3.06.2024 «Об особенностях формирования в ЕГЭБО справки о соискателе образования» дало собственное видение, что такое последовательность образования, и установило алгоритм выдачи справки о соискателя образования по данным ЕГЭБО по форме, определенной Приложением 9 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу.

В этой связи, если мужчина поступил в одно высшее учебное заведение для получения образования по специальности ОС бакалавра, а затем решил сменить специальность и поступить в другое учебное заведение, отчислившись по собственному желанию, то он рассчитывать на отсрочку он не может.

Так, в форме справки о соискателе образования по данным ЕГЭБО, выдаваемой таким студентам, указывается, что текущее получение образования нарушает последовательность, определенную ч. 2 ст. 10 Закона «Об образовании». В частности, в соответствующей графе указывается статус «Нет, нарушает».

Такая запись возможна на основе пункта указанного письма-разъяснения МОН, указывающего, что если «соискатель образования в 2021 году поступил для получения ОС бакалавра и был отчислен в 2023 году, а в 2024 году повторно поступил (был зачислен) для получения ОС бакалавра, то в справке будет указано «Нет, нарушает» (т.е. нарушает последовательность образования, а значит, теряет право на отсрочку).

Ранее родители студентов регистрировали на сайте Кабмина соответствующую петицию, ссылаясь на то, что такое изложение алгоритма выдачи справки в письме-разъяснении МОН искривляет толкование статей 10 и 17 Закона «Об образовании».

Автор: Наталья Мамченко

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