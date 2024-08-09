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Відрахування і подальший вступ до іншого університету на той же рівень освіти призведе до втрати права на відстрочку

08:50, 9 серпня 2024
Студенти, які відрахувалися і вступили до іншого вищого навчального закладу, не зможуть претендувати на відстрочку через визначення послідовності освіти, яке надало МОН.
Відрахування і подальший вступ до іншого університету на той же рівень освіти призведе до втрати права на відстрочку
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Як відомо, закон про посилення мобілізації та Кабмін постановою про Порядок проведення призову №560 визначив, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, мають право на відстрочку, якщо здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту».

Втім, є нюанси.

Як зазначає МОН, у законі передбачено, що право на відстрочку надається здобувачам денної форми, якщо ними не порушується послідовність здобуття рівнів освіти, що визначена у статті 10 Закону «Про освіту».

«Освіта — не тільки диплом, це сукупність знань, умінь навичок та інших компетентностей. Тому той, хто почав її здобувати на певному рівні і був відрахований до отримання диплому, освіту на цьому рівні (хоча б частково) здобув, адже компетентності на цьому рівні вже сформовано і певні результати навчання досягнуто.

Саме тому, якщо особа поновлюється на навчання і продовжує його, у неї не буде порушення послідовності, визначеної законом.

Якщо ж особа повторно вступає на той самий рівень, то це порушення послідовності здобуття рівнів освіти» - вказує МОН.

Трохи інше тлумачення надав заступник міністра освіти Михайло Винницький у коментарі УП.

«Якщо особа вже має бакалаврський ступінь або вступила колись на бакалаврат і була відрахована, а зараз поновилася на навчанні або заново вступила на іншу спеціальність – вона не матиме права на відстрочку», - заявив він.

Справа у тому, що раніше Міністерство освіти своїм листом-роз’ясненням №1/9758-24 від 3.06.2024 «Про особливості формування в ЄДЕБО довідки про здобувача освіти» дало власне бачення, що таке послідовність освіти, і встановило алгоритм видачі довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО за формою, визначеною Додатком 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

В зв’язку із цим, якщо чоловік вступив до одного вищого навчального закладу для здобуття освіти за спеціальністю ОС бакалавра, а потім вирішив змінити спеціальність і вступити до іншого навчального закладу, відрахувавшись за власним бажанням, то він розраховувати на відстрочку не може.

Так, у формі довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО, яку видають таким студентам, вказується, що поточне здобуття освіти порушує послідовність, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону «Про освіту». Зокрема, у відповідній графі, вказується статус «Ні, порушує».

Такий запис можливий на основі пункту вказаного листа-роз’яснення МОН, яке вказує, що якщо «здобувач освіти у 2021 році вступив для здобуття ОС бакалавра та був відрахований у 2023 році, а у 2024 році повторно вступив (був зарахований) для здобуття ОС бакалавра, то у довідці буде зазначено «Ні, порушує» (тобто, порушує послідовність освіти, а значить, втрачає право на відстрочку).

Раніше батьки студентів реєстрували на сайті Кабміну відповідну петицію, посилаючись на те, що таке викладення алгоритму видачі довідки в листі-роз’ясненні МОН викривляє тлумачення статей 10 і 17 Закону «Про освіту».

 

Автор: Наталя Мамченко 

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