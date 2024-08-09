Відрахування і подальший вступ до іншого університету на той же рівень освіти призведе до втрати права на відстрочку

Студенти, які відрахувалися і вступили до іншого вищого навчального закладу, не зможуть претендувати на відстрочку через визначення послідовності освіти, яке надало МОН.

Як відомо, закон про посилення мобілізації та Кабмін постановою про Порядок проведення призову №560 визначив, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, мають право на відстрочку, якщо здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту».

Втім, є нюанси.

Як зазначає МОН, у законі передбачено, що право на відстрочку надається здобувачам денної форми, якщо ними не порушується послідовність здобуття рівнів освіти, що визначена у статті 10 Закону «Про освіту».

«Освіта — не тільки диплом, це сукупність знань, умінь навичок та інших компетентностей. Тому той, хто почав її здобувати на певному рівні і був відрахований до отримання диплому, освіту на цьому рівні (хоча б частково) здобув, адже компетентності на цьому рівні вже сформовано і певні результати навчання досягнуто.

Саме тому, якщо особа поновлюється на навчання і продовжує його, у неї не буде порушення послідовності, визначеної законом.

Якщо ж особа повторно вступає на той самий рівень, то це порушення послідовності здобуття рівнів освіти» - вказує МОН.

Трохи інше тлумачення надав заступник міністра освіти Михайло Винницький у коментарі УП.

«Якщо особа вже має бакалаврський ступінь або вступила колись на бакалаврат і була відрахована, а зараз поновилася на навчанні або заново вступила на іншу спеціальність – вона не матиме права на відстрочку», - заявив він.

Справа у тому, що раніше Міністерство освіти своїм листом-роз’ясненням №1/9758-24 від 3.06.2024 «Про особливості формування в ЄДЕБО довідки про здобувача освіти» дало власне бачення, що таке послідовність освіти, і встановило алгоритм видачі довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО за формою, визначеною Додатком 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

В зв’язку із цим, якщо чоловік вступив до одного вищого навчального закладу для здобуття освіти за спеціальністю ОС бакалавра, а потім вирішив змінити спеціальність і вступити до іншого навчального закладу, відрахувавшись за власним бажанням, то він розраховувати на відстрочку не може.

Так, у формі довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО, яку видають таким студентам, вказується, що поточне здобуття освіти порушує послідовність, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону «Про освіту». Зокрема, у відповідній графі, вказується статус «Ні, порушує».

Такий запис можливий на основі пункту вказаного листа-роз’яснення МОН, яке вказує, що якщо «здобувач освіти у 2021 році вступив для здобуття ОС бакалавра та був відрахований у 2023 році, а у 2024 році повторно вступив (був зарахований) для здобуття ОС бакалавра, то у довідці буде зазначено «Ні, порушує» (тобто, порушує послідовність освіти, а значить, втрачає право на відстрочку).

Раніше батьки студентів реєстрували на сайті Кабміну відповідну петицію, посилаючись на те, що таке викладення алгоритму видачі довідки в листі-роз’ясненні МОН викривляє тлумачення статей 10 і 17 Закону «Про освіту».

Автор: Наталя Мамченко

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