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Высший совет правосудия утвердил новое штатное расписание: что изменилось

17:32, 13 августа 2024
В штате Высшего совета правосудия смогут работать 343 сотрудника – Совет правосудия готовится к началу работы Службы дисциплинарных инспекторов.
Высший совет правосудия утвердил новое штатное расписание: что изменилось
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Высший совет правосудия 13 августа 2024 года принял решение о расширении своего штата и Секретариата.

Согласно решению Совета правосудия, как штат ВСП, так и численность Секретариата Совета, будут максимального расширены за всю историю существования Совета правосудия.

Напомним, что 21 марта 2024 года Высший совет правосудия утвердил изменения в структуре Секретариата ВСП, согласно которым предусмотрено создание новых структурных подразделений.

Прежде всего, изменениями было предусмотрено создание отдела, который будет заниматься вопросами организационного и финансового обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов, а также отдела, в котором будут сосредоточены все помощники членов ВСП с учетом их перевода из государственной в патронатную службу – Управления обеспечения деятельности членов ВСП.

Еще в 2017 году Высший совет правосудия установил предельную численность Секретариата – 301 сотрудник. Штат Совета правосудия в общей сложности был определен на уровне 325 человек.  

Отныне штатная численность Секретариата ВРП составляет 319 человек, а штат Высшего совета правосудия в целом – 343 человека.

Соответствующие изменения будут введены в действие со дня опубликования Советом правосудия сообщения о начале работы Службы дисциплинарных инспекторов в газете «Голос Украины».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 26 августа начинаются собеседования с 5 кандидатами на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а также с 45 кандидатами на 24 должности дисциплинарных инспекторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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