Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Вища рада правосуддя 13 серпня 2024 року прийняла рішення про розширення свого штату та Секретаріату.

Згідно з рішенням Ради правосуддя, як штат ВРП, так і чисельність Секретаріату Ради, досягнуть максимального кількісного значення за всю історію існування Ради правосуддя.

Нагадаємо, що 21 березня 2024 року Вища рада правосуддя затвердила зміни до структури Секретаріату ВРП, згідно з якими передбачено створення нових структурних підрозділів.

Перш за все змінами було передбачене створення відділу, який буде займатися питаннями організаційного та фінансового забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів, а також відділу, в якому будуть зосереджені усі помічники членів ВРП з огляду на їх переведення з державної до патронатної служби – Управління забезпечення діяльності членів ВРП.

Ще в 2017 році Вища рада правосуддя визначила граничну чисельність Секретаріату - 301 працівник. Штат Ради правосуддя в цілому був визначений на рівні 325 осіб.

Відтепер штатна чисельність Секретаріату ВРП складає 319 осіб, а штат Вищої ради правосуддя в цілому – 343 особи.

Відповідні зміни будуть введені в дію з дня опублікування Радою правосуддя повідомлення про початок роботи Служби дисциплінарних інспекторів у газеті «Голос України».

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», з 26 серпня розпочинаються співбесіди з 5 кандидатами на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а також з 45 кандидатами на 24 посади дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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