Верховный Суд высказался об использовании переписки в мессенджерах в качестве доказательства в уголовном производстве

К электронным доказательствам относятся материалы, содержащиеся в частных мессенджерах и личной переписке.

Электронные (цифровые) доказательства, к которым относятся материалы фотосъемки, звукозаписи, видеозаписи и другие носители информации (в том числе компьютерные данные), содержащиеся в открытых (интернет, различные средства массовой информации, социальные сети) или закрытых сетях (частные мессенджеры) и телеграмм-каналы, личная переписка с использованием компьютерной техники и мобильных телефонов, флешнакопители, карты памяти и т.п.), в которых зафиксированы фактические данные о противоправных действиях отдельных лиц и групп лиц, собранные оперативными подразделениями с соблюдением требований процессуального законодательства, являются основными доказательствами в уголовных производствах по преступлениям против основ национальной безопасности Украины. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 июня 2024 года по делу 569/1908/23.

Так, местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным лицо и осудил его по ч. 1 ст. 110 УК, ч. 5 ст. 111-1 УК, ч. 1 ст. 111-2 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает о недостоверности и недопустимости таких доказательств, как скриншоты интернет-страниц, видеофайлы, загруженные из сети Интернет.

КУС ВС оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС указывает, что гражданка Украины осуждена за преступления, отнесенные к преступлениям против основ национальной безопасности Украины. Основными доказательствами в указанной категории уголовных производств являются электронные (цифровые) доказательства, к которым относятся: материалы фотосъемки, звукозаписи, видеозаписи и другие носители информации (в том числе компьютерные данные), содержащиеся в открытых (интернет; различные средства массовой информации); социальные сети) или закрытых сетях (частные мессенджеры и телеграмм-каналы; личная переписка с использованием компьютерной техники и мобильных телефонов, флэш-накопители, карты памяти и т.п.).

По содержанию ст. 99 УПК материалы, в которых зафиксированы фактические данные о противоправных действиях отдельных лиц и групп лиц, собранные оперативными подразделениями с соблюдением требований процессуального законодательства, являются документами и могут использоваться в уголовном производстве как доказательства.

Как усматривается из материалов уголовного производства, во исполнение соответствующих поручений старшего следователя, предоставленных в порядке ст. 40 УПК, оперуполномоченный сотрудник провел обзор интернет-страниц, сделаны скриншоты и загружены видеофайлы, являющиеся приложениями к протоколам обзора, оформленным в соответствии с требованиями УПК.

Местный суд, с заключением которого согласился суд апелляционной инстанции, оценивая исследованные и проверенные в судебном заседании доказательства, признал их находящимися в объективной связи с инкриминируемыми преступлениями, не опровергнутые в ходе судебного разбирательства, действующим законодательством предусмотрены как источники доказывания и собраны с соблюдением процессуальных норм.

Сторона защиты хотя и задавала вопрос о недостоверности таких доказательств, однако не заявляла каких-либо ходатайств о привлечении специалистов или экспертов, проведении экспертизы, а потому КУС согласен с выводами, сделанными местным судом

Автор: Наталя Мамченко

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