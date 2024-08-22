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В Земельном кодексе установили особенности административного производства в сфере земельных отношений

15:04, 22 августа 2024
Верховная Рада определила, при каких условиях могут быть признаны недействительными и противоправными решения чиновников, на основании которых возникают вещные права на земельные участки, разрешается разработка документации по землеустройству, вносятся сведения в Государственный земельный кадастр.
В Земельном кодексе установили особенности административного производства в сфере земельных отношений
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Верховная Рада приняла закон «относительно защиты интересов собственников земельных долей (паев), а также применения административной процедуры в сфере земельных отношений» 11150 с предложениями Президента (ранее он наложил вето на принятый в мае закон). Один из вопросов, затрагиваемых проектом - это разграничение применения закона об админпроцедуре и актов земельного законодательства.

В финальной редакции в Земельный кодекс добавили главу 3-1, которая будет регулировать особенности административной процедуры в сфере земельных отношений.

Так, відповідно до нової статті 17-2 «Особливості адміністративного провадження адміністративних справ у сфері земельних відносин» подання заяв, передбачених ЗК, іншими нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб здійснюється лише у письмовій формі шляхом особистого звернення, надсилання поштовим відправленням або подання в електронній формі.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи здійснюють розгляд заяв у порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру», з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом, іншими нормативно- правовими актами у сфері земельних відносин.

Оскарження рішень органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері земельних відносин здійснюється лише в судовому порядку, якщо інше не передбачено Земельним кодексом, Законом «Про адміністративну процедуру», іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

Рішення органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, їх посадових осіб, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки, надається дозвіл (згода) на розроблення документації із землеустрою або відмова в його (її) наданні, надається погодження або відмова у погодженні документації із землеустрою, вносяться відомості до Державного земельного кадастру (зміни до таких відомостей), надаються такі відомості (відмова в їх наданні), можуть бути визнані недійсними, протиправними виключно за рішенням суду, крім випадків, коли скасування протиправних рішень в позасудовому порядку передбачено законодавчими актами у сфері земельних відносин, а також Законом «Про адміністративну процедуру».

У разі якщо вирішення порушених у заяві у сфері земельних відносин питань не належить до компетенції адміністративного органу, його посадової особи, що її отримав, зазначений орган, посадова особа приймає рішення про відмову в її задоволенні, про що письмово повідомляє заявника. Надсилання заяви за належністю або залишення її без розгляду допускається у порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру». Правомірний адміністративний акт може бути відкликаний в порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру».

Визнання нікчемними власних рішень органами державної влади, Верховною Радою АРК, Радою міністрів АРК, органами місцевого самоврядування допускається в порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру».

Предметна та територіальна компетенція органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, їх посадових осіб визначається виключно цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

Врегулювання спорів між адміністративними органами щодо компетенції у сфері земельних відносин шляхом погодження прийняття узгодженого рішення зазначеними органами або органами вищого рівня, а також надання адміністративної взаємодопомоги при здійсненні зазначеними органами повноважень у сфері земельних відносин допускається у порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру».

Обчислення строків в адміністративних провадженнях у сфері земельних відносин здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про адміністративну процедуру», якщо цим Кодексом або іншим нормативно-правовим актом у сфері земельних відносин не встановлено інше. Погодження та прийняття адміністративного акта у сфері земельних відносин в автоматичному режимі здійснюються виключно у випадках, передбачених цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері.

У разі якщо відповідно до цього Кодексу документація із землеустрою підлягає погодженню, отримання розробником документації висновку про її погодження у порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковим.

Мотивування (обґрунтування) адміністративного акта у сфері земельних відносин є обов’язковим лише у разі, якщо таким актом:

  • прийнято рішення про використання земельної ділянки, що перебуває у користуванні на правах оренди, емфітевзису, суперфіцію, для розміщення об’єктів, визначених ч. 1 статті 7 Закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»;
  • розірвано договір оренди земельної ділянки державної, комунальної власності, емфітевзису, суперфіцію щодо такої земельної ділянки, за умови що відповідно до закону або згідно з договором сторона договору, якою є адміністративний орган, має право розірвати договір в односторонньому порядку;
  • в інших випадках, визначених цим Кодексом, Законом «Про адміністративну процедуру» та іншими нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин.

Адміністративний акт у сфері земельних відносин набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом, Законом «Про адміністративну процедуру» та іншими законодавчими актами у сфері земельних відносин, і має бути доведений до відома тих, кого він стосується.

Адміністративний акт у сфері земельних відносин:

  • що є підставою для виникнення речових прав на земельну ділянку, – не втрачає чинності після державної реєстрації відповідного речового права і продовжує діяти протягом усього часу існування такого права;
  • яким надається дозвіл (згода) на розроблення документації із землеустрою, надається погодження такої документації, – не втрачає чинності після затвердження відповідної документації і продовжує діяти протягом усього часу реалізації заходів із землеустрою, передбачених такою документацією;
  • яким вносяться відомості до Державного земельного кадастру про об’єкт такого кадастру, – діє протягом усього часу існування відповідного об’єкта.

Подання скарги на адміністративний акт у сфері земельних відносин за клопотанням скаржника в порядку, визначеному Законом «Про адміністративну процедуру», не зупиняє дію адміністративного акта, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншим законодавчим актом у зазначеній сфері.

Також у Законі «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» встановили, що вчинення процедурних дій, прийняття процедурних рішень у сфері відчуження об’єктів права приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності здійснюється в порядку, встановленому Законом «Про адміністративну процедуру», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та вищезгаданою новою статтею 17-2 Земельного кодексу.

Крім того, цим законом перехідні положення Земельного кодексу доповнили нормою про те, що всі землі, зайняті водними об’єктами загальнодержавного значення (крім земельних ділянок приватної власності; земельних ділянок комунальної власності в межах населених пунктів, а також земельних ділянок за межами населених пунктів, право комунальної власності якими зареєстровано), вважаються землями державної власності. Внесено також низку інших змін до законодавства, які повʼязані з адмінпроцедурою.

Крім того, Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури» (законопроект 9549). Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законом доповнено Закон «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» новою статтею 14-1 під назвою «Особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області». Також новим законом внесено зміни до Земельного кодексу України.

Автор: Наталя Мамченко 

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