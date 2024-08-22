У Земельному кодексі встановили особливості адміністративного провадження у сфері земельних відносин

Верховна Рада визначила, за яких умов можуть бути визнані недійсними та протиправними рішення чиновників, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки, надається дозвіл на розроблення документації із землеустрою, вносяться відомості до Державного земельного кадастру.

Верховна Рада прийняла закон «щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» 11150 з пропозиціями Президента (раніше він наклав вето на прийнятий в травні закон). Одне з питань, яких торкається проект - це розмежування застосування закону про адмінпроцедуру та актів земельного законодавства.

У фінальній редакції до Земельного кодексу додали главу 3-1, яка регулюватиме особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

Так, відповідно до нової статті 17-2 «Особливості адміністративного провадження адміністративних справ у сфері земельних відносин» подання заяв, передбачених ЗК, іншими нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб здійснюється лише у письмовій формі шляхом особистого звернення, надсилання поштовим відправленням або подання в електронній формі.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи здійснюють розгляд заяв у порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру», з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом, іншими нормативно- правовими актами у сфері земельних відносин.

Оскарження рішень органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері земельних відносин здійснюється лише в судовому порядку, якщо інше не передбачено Земельним кодексом, Законом «Про адміністративну процедуру», іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

Рішення органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, їх посадових осіб, на підставі яких виникають речові права на земельні ділянки, надається дозвіл (згода) на розроблення документації із землеустрою або відмова в його (її) наданні, надається погодження або відмова у погодженні документації із землеустрою, вносяться відомості до Державного земельного кадастру (зміни до таких відомостей), надаються такі відомості (відмова в їх наданні), можуть бути визнані недійсними, протиправними виключно за рішенням суду, крім випадків, коли скасування протиправних рішень в позасудовому порядку передбачено законодавчими актами у сфері земельних відносин, а також Законом «Про адміністративну процедуру».

У разі якщо вирішення порушених у заяві у сфері земельних відносин питань не належить до компетенції адміністративного органу, його посадової особи, що її отримав, зазначений орган, посадова особа приймає рішення про відмову в її задоволенні, про що письмово повідомляє заявника. Надсилання заяви за належністю або залишення її без розгляду допускається у порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру». Правомірний адміністративний акт може бути відкликаний в порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру».

Визнання нікчемними власних рішень органами державної влади, Верховною Радою АРК, Радою міністрів АРК, органами місцевого самоврядування допускається в порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру».

Предметна та територіальна компетенція органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, їх посадових осіб визначається виключно цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

Врегулювання спорів між адміністративними органами щодо компетенції у сфері земельних відносин шляхом погодження прийняття узгодженого рішення зазначеними органами або органами вищого рівня, а також надання адміністративної взаємодопомоги при здійсненні зазначеними органами повноважень у сфері земельних відносин допускається у порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру».

Обчислення строків в адміністративних провадженнях у сфері земельних відносин здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про адміністративну процедуру», якщо цим Кодексом або іншим нормативно-правовим актом у сфері земельних відносин не встановлено інше. Погодження та прийняття адміністративного акта у сфері земельних відносин в автоматичному режимі здійснюються виключно у випадках, передбачених цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері.

У разі якщо відповідно до цього Кодексу документація із землеустрою підлягає погодженню, отримання розробником документації висновку про її погодження у порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковим.

Мотивування (обґрунтування) адміністративного акта у сфері земельних відносин є обов’язковим лише у разі, якщо таким актом:

прийнято рішення про використання земельної ділянки, що перебуває у користуванні на правах оренди, емфітевзису, суперфіцію, для розміщення об’єктів, визначених ч. 1 статті 7 Закону «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»;

розірвано договір оренди земельної ділянки державної, комунальної власності, емфітевзису, суперфіцію щодо такої земельної ділянки, за умови що відповідно до закону або згідно з договором сторона договору, якою є адміністративний орган, має право розірвати договір в односторонньому порядку;

в інших випадках, визначених цим Кодексом, Законом «Про адміністративну процедуру» та іншими нормативно-правовими актами у сфері земельних відносин.

Адміністративний акт у сфері земельних відносин набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом, Законом «Про адміністративну процедуру» та іншими законодавчими актами у сфері земельних відносин, і має бути доведений до відома тих, кого він стосується.

Адміністративний акт у сфері земельних відносин:

що є підставою для виникнення речових прав на земельну ділянку, – не втрачає чинності після державної реєстрації відповідного речового права і продовжує діяти протягом усього часу існування такого права;

яким надається дозвіл (згода) на розроблення документації із землеустрою, надається погодження такої документації, – не втрачає чинності після затвердження відповідної документації і продовжує діяти протягом усього часу реалізації заходів із землеустрою, передбачених такою документацією;

яким вносяться відомості до Державного земельного кадастру про об’єкт такого кадастру, – діє протягом усього часу існування відповідного об’єкта.

Подання скарги на адміністративний акт у сфері земельних відносин за клопотанням скаржника в порядку, визначеному Законом «Про адміністративну процедуру», не зупиняє дію адміністративного акта, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншим законодавчим актом у зазначеній сфері.

Також у Законі «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» встановили, що вчинення процедурних дій, прийняття процедурних рішень у сфері відчуження об’єктів права приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності здійснюється в порядку, встановленому Законом «Про адміністративну процедуру», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та вищезгаданою новою статтею 17-2 Земельного кодексу.

Крім того, цим законом перехідні положення Земельного кодексу доповнили нормою про те, що всі землі, зайняті водними об’єктами загальнодержавного значення (крім земельних ділянок приватної власності; земельних ділянок комунальної власності в межах населених пунктів, а також земельних ділянок за межами населених пунктів, право комунальної власності якими зареєстровано), вважаються землями державної власності. Внесено також низку інших змін до законодавства, які повʼязані з адмінпроцедурою.

Крім того, Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури» (законопроект 9549). Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законом доповнено Закон «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» новою статтею 14-1 під назвою «Особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області». Також новим законом внесено зміни до Земельного кодексу України.

Автор: Наталя Мамченко

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