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Даниил Гетманцев не исключает привлечения трудовых мигрантов из-за нехватки работников

17:20, 11 сентября 2024
Дефицит кадров подталкивает конкуренцию за человеческие ресурсы и стимулирует рост зарплат, которые по итогам первого полугодия выросли на 17,7%, опередив довоенный уровень, отметил Даниил Гетманцев.
Даниил Гетманцев не исключает привлечения трудовых мигрантов из-за нехватки работников
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Рынок труда оживляется, впрочем его продолжает сдерживать нехватка работников. Если дефицит кадров останется, а возможности его преодоления за счет внутренних источников будет исчерпан, то не исключается идея привлечения трудовых мигрантов. Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, опираюсь на данные о рынке труда из последнего макроэкономического обзора НБУ.

По оценкам Нацбанка, со стабилизацией ситуации в энергетике спрос на рабочую силу в августе оживился, что подкрепляется ростом количества новых вакансий и улучшением оценок предприятий по количеству работающих.

Впрочем, предложение рабочей силы оставалось ограниченным из-за влияния войны:

Количество новых резюме является наименьшим за последние 4 года.

Инородные исследования, в частности ИЭД, фиксируют новые максимумы дефицита, прежде всего, квалифицированных работников.

Согласно опросу центра Разумкова, среди основных проблемных факторов на рынке труда фигурируют: мобилизация (73% опрошенных), дефицит кадров (54%), отток человеческих ресурсов за границу (48%).

Согласно опросу ФЛП от ЕБА, 64% предприятий назвали мобилизацию фактором, оказывающим наибольшее негативное влияние на бизнес.

Внешняя миграция также продолжает оказывать давление на рынок труда. По данным ООН, на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины достигло 6,7 млн ​​человек (с начала года выросло почти на 400 тысяч человек). Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.)

«Для наемных работников хорошая новость в том, что дефицит кадров подталкивает конкуренцию за человеческие ресурсы и, соответственно, стимулирует рост заработных плат, которые по итогам первого полугодия выросли на 17,7% в реальном измерении (год до года), опередив довоенный уровень. Впрочем, это сдерживает производственную активность и экономическое восстановление» - отметил Даниил Гетманцев.

По его словам, смягчение ситуации на рынке труда, поиск баланса между потребностями в человеческих ресурсах сектора безопасности и обороны и экономики в целом является одним из топ-вызовов на сегодняшний день.

«К сожалению, здесь нет простых и популярных решений. Запуск экономического бронирования – сверхсложный вопрос, все это время вызывающий справедливый общественный резонанс. Чем дальше мы этот вопрос обсуждаем, тем больше аргументов в его пользу, но не из-за установления платы, а из-за отбеливания зарплат, как предлагается сейчас», - отметил он.

Также возникает вопрос стимулов для возвращения украинцев, выехавших из-за войны, а также привлечения трудовых мигрантов из третьих дружественных стран.

«Очевидно, что это вопрос «после войны». При этом понимаю весь скепсис в обществе по возвращению наших внешних мигрантов.

Скажу так, не все, кто уехал – останутся за границей, часть – с завершением войны и началом восстановления – вернутся. Должны дополнительно стимулировать этот процесс. Понимаю также непопулярность идеи привлечения трудовых мигрантов. Впрочем, если дефицит кадров будет оставаться, а возможности его преодоления за счет внутренних источников, в т. ч. за счет повышения уровня занятости, роста производительности труда, будет исчерпан, то других вариантов остается не так уж много» - добавил председатель Комитета.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что изменения в порядок бронирования сейчас прорабатываются вместе с военными и бизнесом для соблюдения справедливости. По его словам, принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Автор: Наталья Мамченко 

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Даниил Гетманцев не исключает привлечения трудовых мигрантов из-за нехватки работников

Дефицит кадров подталкивает конкуренцию за человеческие ресурсы и стимулирует рост зарплат, которые по итогам первого полугодия выросли на 17,7%, опередив довоенный уровень, отметил Даниил Гетманцев.

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