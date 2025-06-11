Пенсионный фонд с 1 июля получит новые полномочия по назначению соцпомощи

С 1 июля функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью передаются от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда.

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Кабмин на заседании решил передать с 1 июля 2025 года функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд Украины определен распорядителем средств низшего уровня по бюджетной программе КПКВК «Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства» для обеспечения выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Предусмотрено обеспечение выдачи Пенсионным фондом удостоверений лицам, получающим государственную социальную помощь в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Установлено обеспечение Пенсионным фондом Украины уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подача соответствующей отчетности за лиц, получающих отдельные виды социальной помощи в соответствии с постановлением КМУ от 07.03.2022 №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».

Также внесены изменения в:

Положение о Пенсионном фонде.

Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу.

Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Порядок использования средств государственного бюджета для обеспечения социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Постановление КМУ от 04.03.2004 №269 «Об утверждении Порядка перечисления органами Пенсионного фонда Украины или структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских советов средств учреждениям (учреждениям), в которых лица находятся на полном государственном содержании, и их использования».

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Типовое положение о доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Автор: Наталя Мамченко

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