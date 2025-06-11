Пенсионный фонд с 1 июля получит новые полномочия по назначению соцпомощи

Кабмин на заседании решил передать с 1 июля 2025 года функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда Украины.
Пенсионный фонд Украины определен распорядителем средств низшего уровня по бюджетной программе КПКВК «Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства» для обеспечения выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Предусмотрено обеспечение выдачи Пенсионным фондом удостоверений лицам, получающим государственную социальную помощь в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».
Установлено обеспечение Пенсионным фондом Украины уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подача соответствующей отчетности за лиц, получающих отдельные виды социальной помощи в соответствии с постановлением КМУ от 07.03.2022 №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».
Также внесены изменения в:
Автор: Наталя Мамченко
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