Пенсійний фонд з 1 липня отримає нові повноваження щодо призначення соцдопомоги

З 1 липня функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю передаються від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні вирішив передати з 1 липня 2025 року функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України.

Визначено Пенсійний фонд України розпорядником коштів нижчого рівня за бюджетною програмою КПКВК «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» для забезпечення виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Передбачено забезпечення видачі Пенсійним фондом посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Установлено забезпечення Пенсійним фондом України сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та подання відповідної звітності за осіб, які отримують окремі види соціальної допомоги відповідно до постанови КМУ від 7.03.2022 №215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану».

Також внесені зміни до:

Положення про Пенсійний фонд,

Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках,

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд,

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини,

постанови КМУ від 4.03.2004 №269 «Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання»,

Типового положення про психоневрологічний інтернат,

Типового положення про дитячий будинок-інтернат,

Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.