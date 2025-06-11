Пенсійний фонд з 1 липня отримає нові повноваження щодо призначення соцдопомоги

Кабмін на засіданні вирішив передати з 1 липня 2025 року функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України.
Визначено Пенсійний фонд України розпорядником коштів нижчого рівня за бюджетною програмою КПКВК «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» для забезпечення виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Передбачено забезпечення видачі Пенсійним фондом посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
Установлено забезпечення Пенсійним фондом України сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та подання відповідної звітності за осіб, які отримують окремі види соціальної допомоги відповідно до постанови КМУ від 7.03.2022 №215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану».
Також внесені зміни до:
Автор: Наталя Мамченко
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