Кабмин изменит порядок приобретения статуса субъекта ветеранского предпринимательства

От справок к алгоритмам: государство полностью обновляет правила получения статуса ветеранского бизнеса.

Кабмин предлагает изложить в новой редакции Порядок приобретения, лишения, прекращения и восстановления статуса субъекта ветеранского предпринимательства от 11 февраля 2026 года № 199.

Соответствующий проект размещен на сайте Государственной регуляторной службы.

Он подготовлен на замену действующего Порядка от 11 февраля 2026 г. № 199, который был утвержден всего месяц назад.

Главная новация Порядка — максимальная цифровизация. Правительство сделало ставку на автоматизацию, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора и ускорить процедуры.

Заявление можно подать в электронной форме через Портал Дія. Система автоматически подтягивает данные из реестров (ЕГР, Реестра самозанятых лиц и Реестра ветеранов войны).

Больше не нужно собирать множество справок. Если сведения в реестрах совпадают, статус предоставляется автоматически с момента внесения записи в Реестр.

Получение статуса является полностью бесплатным для ветеранов. Решение о приобретении, лишении, прекращении и восстановлении статуса субъекта ветеранского предпринимательства принимается Минветеранов.

Для тех, кто предпочитает офлайн-формат, остается возможность подать заявление через ЦНАП или по почте. В таком случае администратор ЦНАП сам внесет данные в систему.

Порядок четко разграничивает две категории субъектов:

Физические лица: ФОП и самозанятые лица, имеющие статус ветерана войны.

Юридические лица: частные компании, где учредителями, участниками или конечными бенефициарами являются ветераны войны.

Заявитель несет полную персональную ответственность за достоверность предоставленных данных. Если система выявит несоответствие (например, отсутствие записи в Едином государственном реестре ветеранов войны), подача заявления будет автоматически заблокирована до устранения причин.

Порядок детально прописывает не только как получить статус, но и как его потерять. Это необходимо для предотвращения злоупотреблений льготами.

Прекращение статуса: происходит по инициативе предпринимателя или в случае закрытия бизнеса.

Лишение статуса: наступает в случае выявления недостоверных данных или несоответствия критериям Закона.

Если бизнес лишили статуса из-за серьезных нарушений, обратиться за ним повторно можно будет не ранее чем через один календарный год.

Чтобы статус субъекта ветеранского предпринимательства был «живым» и актуальным, внедрена система непрерывного информационного взаимодействия через систему «Трембіта».

Минветеранов в реальном времени будет получать данные об изменениях в составе учредителей компаний или прекращении деятельности ФОП. В то же время закон обязывает самих предпринимателей информировать министерство об изменениях в течение 7 рабочих дней.

В рамках проекта акта не устанавливается регулирование для субъектов крупного и среднего предпринимательства.

Сведения о прекращении статуса субъекта ветеранского предпринимательства вносятся в Реестр.

Сведения о восстановлении статуса субъекта ветеранского предпринимательства также вносятся в Реестр автоматически.

Статус субъекта ветеранского предпринимательства считается восстановленным со дня внесения сведений о восстановлении статуса субъекта ветеранского предпринимательства в Реестр.

