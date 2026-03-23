Кабмин изменит порядок приобретения статуса субъекта ветеранского предпринимательства
Кабмин предлагает изложить в новой редакции Порядок приобретения, лишения, прекращения и восстановления статуса субъекта ветеранского предпринимательства от 11 февраля 2026 года № 199.
Соответствующий проект размещен на сайте Государственной регуляторной службы.
Он подготовлен на замену действующего Порядка от 11 февраля 2026 г. № 199, который был утвержден всего месяц назад.
Главная новация Порядка — максимальная цифровизация. Правительство сделало ставку на автоматизацию, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора и ускорить процедуры.
Заявление можно подать в электронной форме через Портал Дія. Система автоматически подтягивает данные из реестров (ЕГР, Реестра самозанятых лиц и Реестра ветеранов войны).
Больше не нужно собирать множество справок. Если сведения в реестрах совпадают, статус предоставляется автоматически с момента внесения записи в Реестр.
Получение статуса является полностью бесплатным для ветеранов. Решение о приобретении, лишении, прекращении и восстановлении статуса субъекта ветеранского предпринимательства принимается Минветеранов.
Для тех, кто предпочитает офлайн-формат, остается возможность подать заявление через ЦНАП или по почте. В таком случае администратор ЦНАП сам внесет данные в систему.
Порядок четко разграничивает две категории субъектов:
Физические лица: ФОП и самозанятые лица, имеющие статус ветерана войны.
Юридические лица: частные компании, где учредителями, участниками или конечными бенефициарами являются ветераны войны.
Заявитель несет полную персональную ответственность за достоверность предоставленных данных. Если система выявит несоответствие (например, отсутствие записи в Едином государственном реестре ветеранов войны), подача заявления будет автоматически заблокирована до устранения причин.
Порядок детально прописывает не только как получить статус, но и как его потерять. Это необходимо для предотвращения злоупотреблений льготами.
Прекращение статуса: происходит по инициативе предпринимателя или в случае закрытия бизнеса.
Лишение статуса: наступает в случае выявления недостоверных данных или несоответствия критериям Закона.
Если бизнес лишили статуса из-за серьезных нарушений, обратиться за ним повторно можно будет не ранее чем через один календарный год.
Чтобы статус субъекта ветеранского предпринимательства был «живым» и актуальным, внедрена система непрерывного информационного взаимодействия через систему «Трембіта».
Минветеранов в реальном времени будет получать данные об изменениях в составе учредителей компаний или прекращении деятельности ФОП. В то же время закон обязывает самих предпринимателей информировать министерство об изменениях в течение 7 рабочих дней.
В рамках проекта акта не устанавливается регулирование для субъектов крупного и среднего предпринимательства.
Сведения о прекращении статуса субъекта ветеранского предпринимательства вносятся в Реестр.
Сведения о восстановлении статуса субъекта ветеранского предпринимательства также вносятся в Реестр автоматически.
Статус субъекта ветеранского предпринимательства считается восстановленным со дня внесения сведений о восстановлении статуса субъекта ветеранского предпринимательства в Реестр.
