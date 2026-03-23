Кабмін змінить порядок набуття статусу суб'єкта ветеранського підприємництва

Від довідок до алгоритмів: держава повністю оновлює правила отримання статусу ветеранського бізнесу.

Кабмін пропонує викласти в такій редакції Порядок набуття, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва, від 11 лютого 2026 року № 199.

Відповідний проект розміщений на сайті Державної регуляторної служби.

Його підготували на заміну діючого Порядку від 11 лютого 2026 р. № 199, який був затверджений всього місяць тому.

Головна новація Порядку — максимальна цифровізація. Уряд зробив ставку на автоматизацію, щоб мінімізувати вплив людського фактору та прискорити процедури.

Заяву можна подати в електронній формі через Портал Дія. Система автоматично підтягує дані з реєстрів (ЄДР, Реєстру самозайнятих осіб та Реєстру ветеранів війни).

Більше не потрібно збирати купи довідок. Якщо відомості в реєстрах збігаються, статус надається автоматично з моменту внесення запису до Реєстру.

Набуття статусу є повністю безкоштовним для ветеранів. Рішення про набуття, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва приймається Мінветеранів.

Для тих, хто віддає перевагу офлайн-формату, залишається можливість подати заяву через ЦНАП або поштою. У такому випадку адміністратор ЦНАП сам внесе дані в систему.

Порядок чітко розмежовує дві категорії суб'єктів:

Фізичні особи: ФОП та самозайняті особи, які мають статус ветерана війни. Юридичні особи: Приватні компанії, де засновниками, учасниками або кінцевими бенефіціарами є ветерани війни.

Заявник несе повну персональну відповідальність за достовірність наданих даних. Якщо система виявить невідповідність (наприклад, відсутність запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни), подання заяви буде автоматично заблоковано до усунення причин.

Порядок детально прописує не лише як отримати статус, а й як його втратити. Це необхідно для запобігання зловживанням пільгами.

Припинення статусу: Відбувається за ініціативою підприємця або у разі закриття бізнесу.

Позбавлення статусу: Настає у разі виявлення недостовірних даних або невідповідності критеріям Закону.

Якщо бізнес позбавили статусу через серйозні порушення, звернутися за ним повторно можна буде не раніше ніж через один календарний рік.

Щоб статус суб’єкта ветеранського підприємництва був «живим» і актуальним, запроваджено систему безперервної інформаційної взаємодії через систему «Трембіта».

Мінветеранів у реальному часі отримуватиме дані про зміни в складі засновників компаній або припинення діяльності ФОП. Водночас закон зобов’язує самих підприємців інформувати міністерство про зміни протягом 7 робочих днів.

В межах проєкту акта не встановлюється регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва.

Відомості про припинення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва вносяться до Реєстру.

Відомості про поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва також вносяться до Реєстру автоматично.

Статус суб’єкта ветеранського підприємництва вважається поновленим з дня внесення відомостей про поновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва до Реєстру.

Автор: Тарас Лученко

